TIM rilancia le offerte TIM xTE: fino a 50 GB di internet a partire da 5,99 euro

TIM ha in serbo, ora che l’estate si avvicina, delle promozioni speciali per alcuni suoi clienti di rete mobile, ai quali viene proposto – via SMS e altri canali – di attivare la TIM xTE, che però sarà disponibile a partire da oggi 9 luglio per tutti coloro che vorranno approfittare di minuti illimitati e fino 50 GB di traffico internet. Ecco le diverse promozioni attivabili:

TIM xTE 5M prevede minuti illimitati verso i numeri nazionali di rete fissa e mobile e 5 GB di traffico internet (4 GB da usare anche in paesi dell’UE) con streaming video in qualità SD al costo di 5,99 euro al mese ;

TIM xTE 40L offre minuti illimitati verso i numeri nazionali di rete fissa e mobile e 40 GB di traffico internet (7 GB da usare anche in paesi dell'UE) con streaming video in qualità SD al costo di 11,99 euro al mese ;

TIM xTE 30XL prevede minuti illimitati verso i numeri nazionali di rete fissa e mobile e 30 GB di traffico dati (di cui 10 GB da usare anche in paesi dell'UE) con streaming video in qualità SD al costo di 17,99 euro al mese ;

TIM xTE 50XL offre minuti illimitati verso i numeri nazionali di rete fissa e mobile e 50 GB di traffico internet (di cui 10 GB da usare anche in paesi dell'UE) con streaming video in qualità SD al costo di 17,99 euro al mese.

Vi ricordiamo, ancora una volta, che le offerte TIM xTE, trattandosi di offerte ad personam, non sono attivabili da tutti e possono essere proposte via SMS, dall’app MyTIM Mobile, dall’area Fai Da Te MyTIM del sito ufficiale TIM oppure dal Servizio Clienti 119. Sareste interessati ad attivare TIM xTE oppure preferite scegliere una tra le altre offerte disponibili?