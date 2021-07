L’AGCOM ha pubblicato l’Osservatorio sulle Comunicazioni n2/2021 relativo all’andamento del mercato telefonico durante il Q1 2021. All’interno del documento disponibile in calce alla news e realizzato a seguito di estensive ricerche condotte dal Servizio Economico Statistico dell’AGCOM, abbiamo la possibilità di valutare la portabilità in entrata e in uscita dei singoli operatori.

La portabilità durante il Q1 2021

Dal grafico sottostante possiamo notare un elemento molto interessante: rispetto al documento aggiornato a dicembre 2020, durante il Q1 2021 le linee in uscita degli operatori MVNO hanno superato quelle di WINDTRE – 24,7% contro 24,2% -, mentre TIM, Vodafone e Iliad rappresentano invece il 19,7%, il 20,4% e l’11% delle linee in uscita nel mercato.

Il calo delle linee in uscita di WINDTRE giova anche di un piccolo aumento per le linee in entrata, mentre TIM recupera un po’ dal punto di vista delle linee in uscita ma perde qualcosa per quelle in entrata. Un po’ meglio Vodafone mentre Iliad vede un leggero incremento delle linee in uscita e una perdita delle linee in entrata, sebbene resti l’operatore con il miglior dato per quanto concerne le linee in uscita. Un dato molto interessante è che, dati alla mano, quasi una portabilità su tre vede un utente sottoscrivere un contratto con un operatore mobile virtuale.

Se volete conoscere in dettagli i dati su mondo delle telefonia durante il Q1 2021, a questo link (attenzione file PDF) trovate tutti i dettagli pubblicati dall’Osservatorio AGCOM.

