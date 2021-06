La versione beta di Android 12 è stata da poco rilasciata da Google (giusto ieri sera vi abbiamo segnalato la beta 2.1) e questo vuol dire che per i vari OEM i tempi sono tutt’altro che maturi, ma gli utenti, in particolare quelli di Samsung, stanno sempre all’erta per eventuali novità.

Va detto che Samsung non partecipa al programma beta di Big G, ma ne conduce uno per proprio conto. L’aggiornamento ad Android 12 sarà affiancato dalla One UI 4.0, la nuova iterazione dell’apprezzata e completissima interfaccia proprietaria della casa sudcoreana.

La settimana scorsa sono emerse le prime probabili tracce di quello che per Samsung si prospetta essere un major update e oggi un nuovo indizio arriva dal nome in codice dell’aggiornamento.

I lavori sul nuovo update sono iniziati con un mese d’anticipo rispetto a quanto era stato fatto per Android 11 sulla serie Galaxy S20 e, a quanto si apprende, il progetto “Android 12 + One UI 4.0” viene identificato internamente da Samsung con il nome “Palette“.

Visto che Android 12 ha introdotto il nuovo Material You e che anche Samsung si avvia verso un importante rinnovamento, è probabile che il nome in codice sia legato a grosse novità di carattere grafico. D’altronde anche il passato ce lo insegna: Samsung ha introdotto cambiamenti corposi nel passaggio dalla One UI 2.x alla 3.x. Va detto che, prima della One UI 4.x, ci sarà un minor update: nel mese di agosto è atteso il debutto della One UI 3.5 sui nuovi pieghevoli del brand.

Per quanto riguarda la disponibilità, difficilmente vedremo la One UI 4.0 beta per la serie Samsung Galaxy S21, che ovviamente sarà in prima linea per l’update, prima dell’ultima parte dell’anno. Volendo prendere spunto ancora una volta dal passato, tra novembre e dicembre potrebbe arrivare la prima beta, mentre il rilascio pubblico della release stabile potrebbe avvenire tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022.