Il rilascio di Android 12 atteso per questo inizio di autunno dovrebbe combaciare con l’arrivo della nuova personalizzazione Android di Samsung, ovvero la One UI 4.0. Ad oggi sono ancora pochissime le informazioni rilasciate dai classici leaker, ma quest’oggi un video pubblicato su Reddit, ma poi rimosso, avrebbe portato alla luce alcuni aspetti della One UI 4.0.

È probabile che si tratti di un fake

Sebbene il video sia stato rimosso quasi subito, alcuni utenti sono riusciti a salvare alcuni screenshot che vi mostriamo qui in basso. La UI è certamente ispirata a quella di Android 12 stock, con gli elementi tondeggianti del pannello delle impostazioni relative alla voce “Network & internet” – “Connessioni” per i terminali commercializzati in Italia.

Come giustamente sottolineano i colleghi di Sammobile, gli screenshot relativi al presunto video leak della One UI 4.0 fanno sorgere qualche dubbio sulla veridicità del leak stesso. Prima di tutto sembra davvero strano che la One UI 4.0 di Samsung sia così simile ad Android 12, soprattutto guardando le differenze della versione 3.1 con Android 11; poi, il rimando a “Galaxy A50” sotto la voce Wi-Fi hotspot indicherebbe che la One UI 4.0 sarebbe in test su uno smartphone di fascia media e non su un modello di fascia alta, come invece avverrebbe normalmente.

Insomma, ci sono parecchi elementi che non quadrano che ci portano a presupporre che il tutto sia un tentativo sbilenco di mostrare la One UI 4.0 in anticipo. Cosa ne pensate del leak? Secondo voi ci saranno grandi differenze con lo stile Material You di Android 12 o sarà simile? Diteci la vostra nei commenti qui in basso!

