Il Material You di Android 12 è la più grande evoluzione grafica del robottino degli ultimi anni e adesso anche Google Chrome ha iniziato ad abbracciarne i colori, più o meno.

L’adattamento delle applicazioni di Google alle linee guida del nuovo Material You di Android 12 è chiaramente un argomento caldo: nei giorni scorsi, ad esempio, vi abbiamo parlato di Drive e di un nuovo widget. Ieri, poi, abbiamo visto una carrellata di novità in arrivo sulle app di Big G.

Un assaggio di Material You su Google Chrome Canary

Oggi, tanto per rimanere in tema, tocca alla più famosa tra le app della casa di Mountain View: Google Chrome, con particolare riferimento alla versione Canary dell’app, sta ricevendo un succulento assaggio del Material You di Android 12 sotto forma di un flag dedicato.

In particolare, la versione 93.0.4561 di Google Chrome Canary, appena rilasciata sul Google Play Store, è accompagnata da un nuovo interessante flag in chrome://flags. Denominato “Dynamic colors on Android“, esso permette di attivare l’adattamento dinamico dei colori dell’interfaccia sui dispositivi supportati, come i Pixel con a bordo Android 12 (“Enabled dynamic colors on supported devices, such as Pixel devices running Android 12“).

Una volta abilitato il flag e riavviato Google Chrome Canary, non noterete nulla di diverso. Sì, perché di fatto l’adattamento dinamico dei colori in base allo sfondo è limitato alla sola pagina delle Impostazioni di Chrome. Ciò, come mostrano gli screenshot riportati, vale sia con il tema chiaro che con quello scuro, anche se la seconda modalità rende i cambiamenti più evidenti. L’adattamento tocca ovviamente anche i sottomenù e gli switch in essi presenti, che cambiano colore di conseguenza.

I lavori di adattamento di Google Chrome ad Android 12 e al suo Material You, comunque, sono appena all’inizio. Dal momento che questi pochi cambiamenti sono disponibili solo sulla versione Canary e solo mediante il flag, è lecito presumere che difficilmente vedremo grosse novità nella versione stabile prima di agosto o settembre.

Come installare la versione più recente di Google Chrome Canary

Google Chrome Canary è risaputamente una versione instabile dell’app, tuttavia, se possedete uno smartphone con Android 12 e volete installarla giusto per provare le novità grafiche descritte, potete scaricarla dal Google Play Store tramite il badge sottostante.

