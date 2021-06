È in arrivo un fiume di nuove feature per Google Chrome, Google Home, Gmail e Google Chat: scopriamole nel dettaglio in questo articolo.

È in arrivo un widget per Google Chrome

La versione 93.0.4555.0 di Google Chrome Canary, secondo quanto riporta Chrome Story, permette di attivare un inedito widget di Google Chrome su Android. Nascosto dietro il flag chrome://flags/#enable-quick-action-search-widget-android, una volta attivato e riavviato il browser, è possibile scegliere “Quick Action Search Widget” dalla schermata di selezione dei widget Android.

Come viene mostrato nelle immagini soprastanti, il widget è in qualche modo ispirato a quello già ora disponibile su iOS. Il widget presenta una barra di ricerca accompagnata da quattro spazi vuoti che verranno verosimilmente occupati da alcuni tasti rapidi. Un commit pubblicato su Chronium Gerrit suggerisce che, una volta pronto, il widget si chiamerà “Shortcuts Widget” e i quattro tasti inferiori dovrebbero offrire la scorciatoia rapida per aprire una sessione incognito, avviare una ricerca vocale e utilizzare la scansione di codici QR.

Al momento il widget non è completamente funzionale ad eccezione della barra di ricerca, ma volendo potete provarlo sul vostro smartphone scaricando l’ultima versione di Google Chrome Canary dal badge sottostante oppure da questo link di APK Mirror.

Dettagli sul Wi-Fi in arrivo su Google Home

Il team di sviluppo di Google Home sta trasferendo sempre più feature all’interno dell’app che un tempo trovavano posto nell’app Google WiFi. La schermata di Google Home relativa al Wi-Fi adesso dispone di una nuova sezione in cui è possibile controllare con dettaglio i consumi, i dispositivi connessi e molto altro.

Un grafico mostra alcune informazioni importanti in tempo reale per quanto riguarda l’utilizzo del segnale Wi-Fi durante il giorno, ma volendo è possibile scavare ancora più a fondo con la vista settimanale o mensile (ultimi 30 giorni). Ci sono novità anche per quanto riguarda la UI relativa alla lista dei dispositivi connessi al Wi-Fi di casa: è possibile ordinare la lista in ordine alfabetico oppure in base all’utilizzo del segnale in tempo reale, durante il giorno/settimana o mese.

Le novità sono disponibili nella versione 2.39.1.7 di Google Home tramite il badge sottostante oppure installando l’apposito APK da questo link di APK Mirror.

Google Chat su Gmail abbraccia gli stati personali

Ron Amadeo di Ars Technica ha scoperto una interessante nuova feature di Google Chat all’interno di Gmail: l’arrivo degli stati personalizzati. Infatti, come si può notare dalle immagini sottostanti, tappando sull’icona del proprio stato di Google Chat, appare adesso l’opzione “Add a status” – aggiungi uno stato – in cui è possibile scegliere e utilizzare un messaggio predefinito o personalizzato.

Infatti, oltre ai classici “Torno subito“, “In viaggio“, “Malato” o “In vacanza“, ogni utente può aggiungere un messaggio di stato personalizzato per informare i propri contatti sull’eventuale indisponibilità a chattare.