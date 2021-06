Sono ormai diverse settimane che parliamo di Android 12 e delle grandi novità che Google ha in serbo per il proprio sistema operativo, ma una cosa chiara fin da subito è l’incredibile novità che ci aspettano per quanto riguarda la gestione dei widget. In questa guida vi mostriamo come avere i widget in stile Android 12 su qualsiasi smartphone Android, con pochi e semplici passi e, in alcuni casi, spendendo poco meno di 1 euro.

I migliori widget in pieno stile Android 12

Come abbiamo sottolineato nel video in calce alla news e nell’articolo in calce in cui sono presenti tutte le novità della beta 2 di Android 12, i widget svolgeranno un ruolo importante della nuova interfaccia grafica Material You di Android 12, a partire dal loro design e relative funzioni. Come avere i widget in stile Android 12 anche sul proprio device? Partiamo innanzitutto scaricando alcuni widget particolari, di cui ne abbiamo selezionato diversi, tutti basati sul popolare sistema KWGT che permette di creare widget completamente personalizzabili.

Attenzione: i widget presenti all’interno di questa guida su come avere i widget in stile Android 12 necessitano della installazione di due applicazioni: KWGT (link), gratuito, e KWGT Pro (link), a pagamento.

Android 12 Widgets KWGT

La base di partenza è Android 12 Widgets KWGT al cui interno sono presenti una raccolta di widget in grado di trasformare il vostro smartphone come se fosse un vero Google Pixel munito di Android 12. Troviamo widget per l’orologio, il meteo, le news, il calendario e altri widget interattivi.

Una volta installato e avviato, la schermata contiene un vasto ventaglio di widget per popolare la propria homescreen di widget in grado di gestire la riproduzione audio, mostrare le notifiche, gestire la connettività del telefono e molto altro.

Scarica Android 12 Widgets KWGT a 0,89 euro

Android 12 widgets for KWGT Pro

Un altro set di widget molto carini per KWGT Pro è Android 12 widgets for KWGT Pro. Anch’esso a pagamento, proprio come il primo visto poco più su, offre una lunga lista di widget da scegliere per controllare quasi tutti gli aspetti del proprio smartphone Android.

Oltre al meteo e agli appuntamenti sul calendario, il widget permette anche di aggiungere rapidamente i controlli rapidi per gestire la riproduzione audio indipendentemente dall’applicazione di streaming audio utilizzata.

Scarica Android 12 widgets for KWGT Pro a 0,99 euro

Android 12 Widgets for KWGT

Passando ad un altro set di widget, in questo caso Android 12 Widgets for KWGT, tramite esso è molto semplice avere i widget in stile Android 12.

L’app è valida ad esempio per aggiungere indicazioni rapide sullo stato della batteria residua, per non parlare degli ottimi widget meteo dinamici oppure quelli per la navigazione e lo spostamento.

Scarica Android 12 Widgets for KWGT a 0,99 euro

Material U – Android 12 inspired KWGT

Material U – Android 12 inspired KWGT è forse l’applicazione più completa per quanto riguarda i widget per il meteo. Tramite essa, come potete notare nell’immagine sottostante, è molto semplice aggiungere widget di dimensione 4×4 ideali per controllare rapidamente le condizioni meteo attuali e dei prossimi giorni.

Sono ovviamente disponibili altri widget anche per l’orologio, il calendario oppure la gestione della musica.

Scarica Material U – Android 12 inspired KWGT a 0,99 euro

Conclusione

In conclusione i widget soprastanti sono quelli che meritano maggiormente di essere considerati per dare un tocco di Android 12 al proprio smartphone. Ne esistono di altri ma, in seguito alle nostre prove, abbiamo appurato che la differenza tra di loro è talmente minima da non valutarne l’aggiunta nella guida.

