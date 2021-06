Tra le tante novità a cui gli ingegneri di Google stanno lavorando su Android 12 – il video e l’articolo in calce alla news racchiude le aggiunte più significative dal punto di vista della user experience -, troviamo la possibilità per gli sviluppatori di utilizzare un set di nuove API per personalizzare l’animazione di apertura delle applicazione Android – splash screen, in inglese.

Ecco la splash screen di Google Drive

Ebbene, in queste ore, come scoperto dai colleghi di 9to5google, Google Drive su Android 12 beta è la prima applicazione Android ad integrare la nuova feature sopracitata. Infatti, com’è ben visibile nel breve video sottostante, all’apertura dell’applicazione Google l’icona di Google Drive si posiziona al centro della UI e, dopo una brevissima animazione, indirizza l’utente nella schermata generale dell’app.

La documentazione rilasciata dal colosso di Mountain View indica che “non ci sono limiti di tempo” per quanto riguarda l’animazione della splash screen delle applicazioni su Android 12, ma l’azienda stessa raccomanda di non superare i 1.000 millisecondi. Se fate parte dei pochi utenti che utilizzano la beta di Android 12 e volete provare dal vivo la nuova splash screen di Google Drive, vi basta semplicemente aggiornare l’applicazione alla versione 2.21.222.06.40 attualmente in rilascio sul Play Store.

