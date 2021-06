Due nuovi arrivi e altre novità nel listino smartphone di TIM

Nei giorni scorsi, precisamente dal 4 giugno 2021, TIM ha deciso di introdurre alcuni aggiornamenti nel proprio listino smartphone, con l’ingresso immediato di Redmi Note 8 2021 e vivo Y72 5G e un altro nuovo modello in arrivo.

vivo Y72 5G e Redmi Note 8 2021 con TIM

Partiamo, naturalmente, dalle due novità più attuali e andiamo subito a scoprire qualche dettaglio in più:

annunciato ufficialmente per il mercato italiano a metà maggio, in coppia con il più costoso vivo X60 Pro – smartphone ufficiale del campionato europeo UEFA EURO 2020 –, vivo Y72 5G è un modello di fascia media con SoC MediaTek Dimensity 700, tripla fotocamera posteriore e una batteria da 5.000 mAh ed è disponibile con TIM nei colori Graphite Black e Dream Glow al prezzo di listino di 329,90 euro .

. ufficializzato a fine maggio, Redmi Note 8 2021 è uno smartphone economico senza particolari sussulti o novità, tanto che – di fronte all’affollato listino di Redmi e ad una scheda tecnica invecchiata di due anni – è perfettamente legittimo dubitare della necessità di un simile modello. In ogni caso, se siete interessati, sappiate che Redmi Note 8 2021 è disponibile con TIM al prezzo di listino di 179,90 euro, nelle colorazioni Space Black, Moonlight Wite e Neptune Blue.

Oltre che in un’unica soluzione, entrambi gli smartphone citati potrebbero essere proposti a rate tramite TIMFIN. Per maggiori dettagli, potete recarvi in un punto vendita TIM.

Smartphone con TIM: altre novità

Rimanendo in tema di acquisto di smartphone con TIM, ci sono alcune altre novità da annotare:

Xiaomi Mi 11 5G (ecco la nostra recensione) era già disponibile in colorazione Midnight Gray, ma adesso TIM propone anche la variante Frost White .

. lo smartphone di fascia media vivo V21 5G era stato annunciato a fine aprile e dal 21 giugno 2021 entrerà nel listino di TIM al prezzo di 449,90 euro.

Per i clienti che effettuino il passaggio a TIM, ci sono promozioni sull’acquisto di smartphone sia a rate che in un’unica soluzione. In particolare, tra i modelli acquistabili a rate figurano: Apple iPhone SE 2020, Samsung A52 5G, Oppo A74, Redmi Note 9T 5G, Samsung A02s e Oppo A15. Ecco, invece, alcuni esempi di smartphone acquistabili con pagamento cash: OPPO A15 a 99,90 euro, Motorola Moto G10 a 149,90 euro, Samsung Galaxy A02s a 109,90 euro.

Samsung Galaxy A02s viene proposto anche ai clienti che attivino l’offerta etnica TIM International Super Promo con minuti e SMS illimitati, 70 GB e minuti internazionali (888 minuti verso la Cina, 300 minuti verso altri Paesi) a 8,88 euro al mese.

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone Android, sappiate che l’Amazon Prime Day 2021 è alle porte, potrebbe dunque tornarvi utile salvare nei Preferiti la nostra pagina dedicata alle offerte sugli smartphone.