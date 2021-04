Doppietta di smartphone Android di fascia media per Vivo che in queste ore presenta Vivo V21 5G e Vivo V21e. Scopriamo le caratteristiche tecniche e quando sarà possibile acquistarli.

Caratteristiche Vivo V21 5G

Vivo V21 5G è il nuovo dispositivo di fascia media dell’azienda con supporto alla connettività 5G. Frontalmente il design è piuttosto curato e dal sapore premium, merito di un ampio display e della fotocamera punch hole centrale. Il display AMOLED da 6,44 pollici è a risoluzione Full HD+ da 2400 x 1080 pixel con supporto HDR 10+ e refresh rate a 90 Hz, con tanto di sensore per le impronte digitali integrato.

Il processore è MediaTek Dimensity 800U con di fianco 8 GB di RAM di tipo LPDDR4x e 128 GB di spazio di archiviazione (UFS 2.1) espandibile con microSD. Uno dei punto di forza di Vivo V21 5G è il modulo fotografico posteriore con sensore principale da 64 MP, secondario di tipo ultra grandangolare da 8 MP e macro da 2 MP.

Piuttosto completa la connettività con supporto Dual SIM, 5G, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.1, ma anche la batteria da 4000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W. Android 11 è il sistema operativo a bordo con la personalizzazione Funtouch OS 11.1.

Scheda tecnica

Display AMOLED da 6,44 pollici a risoluzione Full HD+ da 2404 × 1080 pixel con supporto HDR 10+ e refresh rate a 90 Hz;

processore MediaTek Dimensity 800U;

8 GB di RAM LPDDR4x con 128 GB di spazio di archiviazione espandibile tramite microSD;

fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP con apertura f/1.79, flash LED, OIS, sensore ultra grandangolare da 8 MP con angolo di visuale di 119° con apertura f/2.2, sensore macro da 2 MP con apertura f/2.4;

fotocamera frontale da 44 MP con apertura f/2.0, OIS, dual LED flash;

sensore impronte digitali integrato nel display;

connettività Dual SIM (nano + nano/microSD), 5G SA/ NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C;

batteria da 4000 mAh con ricarica rapida da 33 W;

Android 11 con personalizzazione Funtouch OS 11.1.

Caratteristiche Vivo V21e

Il modello Vivo V21e è in qualche modo simile a quello visto poco più su, se non altro per la presenza di un pannello identico ma senza supporto al refresh rate a 90 Hz. Cambia la tipologia della fotocamera frontale adesso a goccia e non più punch hole, ma il sensore resta fondamentalmente invariato.

Importanti similitudini anche a livello del modulo fotografico posteriore, così come per il sistema operativo, la batteria, la RAM e lo spazio di archiviazione. Le uniche differenze le registriamo per quanto riguarda il processore Qualcomm Snapdragon 720G e l’assenza del supporto alla connettività 5G.

Scheda tecnica

Display AMOLED da 6,44 pollici a risoluzione Full HD+ da 2400 × 1080 pixel con supporto HDR 10;

processore Qualcomm Snapdragon 720G con GPU Adreno 618;

8 GB di RAM LPDDR4x con 128 GB di spazio di archiviazione espandibile tramite microSD;

fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP con apertura f/1.89, flash LED, sensore ultra grandangolare da 8 MP con angolo di visuale di 119° con apertura f/2.2, sensore macro da 2 MP con apertura f/2.4;

fotocamera frontale da 44 MP con apertura f/2.0, dual LED flash;

sensore impronte digitali integrato nel display;

connettività Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C;

batteria da 4000 mAh con ricarica rapida da 33 W;

Android 11 con personalizzazione Funtouch OS 11.1.

Prezzo e disponibilità Vivo V21 5G e V21e

Vivo V21 5G sarà disponibile a partire da 5 maggio nelle colorazioni Sunset Dazzle e Dusk Blue al prezzo di 1599 ringgit, circa 320 euro al cambio. Vivo V21e sarà disponibile in Malesia a partire dal 5 maggio nelle colorazioni Diamond Flare e Roman Black al prezzo di 1299 ringgit, circa 260 euro al cambio.