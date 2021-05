Dopo diverse indiscrezioni negli ultimi giorni è arrivato il momento della sua presentazione ufficiale: Redmi Note 8 2021 è stato lanciato in Cina e arriverà in futuro anche in alcuni mercati europei.

Nessuna novità per quanto riguarda le principali feature, come il display LCD da 6,3 pollici con risoluzione Full HD+ o il processore MediaTek Helio G85.

La scheda tecnica di Redmi Note 8 2021

Queste sono le caratteristiche del nuovo smartphone di Redmi:

display da 6,3 pollici con risoluzione Full HD+ (2.340 × 1.080 pixel), luminosità 500 nit, protezione Corning Gorilla Glass 5

processore MediaTek Helio G85 12nm octa core con GPU ARM Mali-G52 2EEMC2

4 GB LPPDDR4x di RAM

64 GB o 128 GB (eMMC 5.1) di storage (espandibile via microSD)

supporto Dual SIM (nano + nano + microSD)

Android 11 con MIUI 12.5

quadrupla fotocamera posteriore (con sensore primario Samsung GM1 da 48 megapixel e apertura f/1.79, sensore ultra grandangolare da 8 megapixel, sensore macro da 2 megapixel e sensore di profondità da 2 megapixel)

fotocamera frontale da 13 megapixel con apertura f/2.0

sensore per il riconoscimento delle impronte digitali sul retro

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS + GLONASS, USB Type-C

1217 super linear speaker

sensore IR

ingresso jack audio da 3.5 mm

scocca resistente agli schizzi (rivestimento P2i)

batteria da 4.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 18 W (dovrebbe ricaricarsi completamente in 2 ore)

dimensioni: 158,3 × 75,3 × 8,35 mm

peso: 190 grammi

Colori e disponibilità

Redmi Note 8 2021, che sarà disponibile nei colori Neptune Blue, Moonlight White e Space Black, è già apparso sul sito ufficiale del produttore anche se il prezzo di vendita non è ancora stato annunciato (trovate qui la pagina dedicata).

Stando alle indiscrezioni, Redmi avrebbe in progetto di lanciare il suo nuovo smartphone di fascia media anche in Russia e in alcuni mercati europei ma al momento non vi sono informazioni precise su quando ciò dovrebbe accadere.

Sarà interessante scoprire la fascia di prezzo in cui Redmi Note 8 2021 si andrà a posizionare.