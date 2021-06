TIM propone Giga illimitati White e altre opzioni “Per Te” solo dati

Per il mese di giugno 2021, TIM ha deciso di offrire ad alcuni già clienti di rete mobile la possibilità di attivare le opzioni “Per Te” Giga Illimitati, con traffico dati da aggiungere all’offerta attiva sulla propria linea.

Dopo aver visto nella giornata di ieri le novità per la navigazione 5G e questa mattina quelle del listino smartphone dell’operatore, diamo un’occhiata a quest’altra promozione in corso.

TIM Per Te Giga Illimitati White (e non solo)

Nei giorni scorsi ha preso il via una nuova campagna promozionale via SMS avente come destinatari alcuni clienti TIM selezionati dal reparto commerciale.

Ai clienti menzionati viene proposto di arricchire la propria offerta attivando l’opzione Giga Illimitati White al costo di 4,99 euro al mese. Ecco il testo del messaggio promozionale in arrivo, visibile pure nello screenshot seguente: “Questa estate naviga senza limiti! In esclusiva per te Giga Illimitati White a soli 4,99 euro al mese. Per attivarli rispondi SI a questo sms o vai su on.tim.it/giga-illimitati-white. Info e condizioni nella sezione Offerte per TE dell’app MyTIM”.

Va detto che l’opzione è attivabile sia rispondendo al messaggio che visitando il link in esso riportato; la stessa, inoltre, può essere addebitata sia su credito residuo che tramite metodo di pagamento automatico. Per poter fruire dell’opzione è necessario che il credito sulla SIM sia maggiore di zero euro.

Giga Illimitati White è un’opzione solo dati ed era già stata proposta in passato, essa determina la proroga automatica della TIM Card per 13 mesi, può essere disattivata in qualsiasi momento, senza vincoli. L’opzione comprende GB illimitati di traffico dati 4G (2,5 GB anche in Roaming UE) con velocità limitata a 30 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload e fruizione di video in qualità SD.

In ogni caso, TIM ha sempre in listino numerose altre opzioni solo dati della stessa serie, ecco la lista completa con i dettagli di ciascuna:

Giga Illimitati Green : traffico dati in 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e streaming video in qualità SD a 1,99 euro al mese. 1 GB anche in Roaming UE.

: traffico dati in 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e streaming video in qualità SD a 1,99 euro al mese. 1 GB anche in Roaming UE. Giga Illimitati Red : traffico dati in 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e streaming video in qualità SD a 2,99 euro al mese. 2 GB anche in Roaming UE.

: traffico dati in 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e streaming video in qualità SD a 2,99 euro al mese. 2 GB anche in Roaming UE. Giga Illimitati Black : traffico dati in 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e streaming video in qualità SD a 9,99 euro al mese. 5 GB anche in Roaming UE.

: traffico dati in 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e streaming video in qualità SD a 9,99 euro al mese. 5 GB anche in Roaming UE. Giga Illimitati Silver : traffico dati in 4G e streaming video in qualità HD a 14,99 euro al mese. 8 GB anche in Roaming UE.

: traffico dati in 4G e streaming video in qualità HD a 14,99 euro al mese. 8 GB anche in Roaming UE. Giga Illimitati Gold: traffico dati in 4G e streaming video in qualità HD a 19,99 euro al mese. 10 GB anche in Roaming UE.

In relazione a tutte queste opzioni è fondamentale precisare un aspetto: sebbene il loro stesso nome commerciale parli di GB “illimitati”, in verità l’operatore invita i clienti a fare uso dell’offerta sottoscritta nel rispetto dei principi di buona fede e uso conforme che, nel caso di specie, si traducono in un limite di 600 GB di traffico dati al mese.

Infine, oltre che tramite messaggi promozionali, le stesse opzioni potrebbero venire proposte ai clienti TIM anche attraverso l’app MyTIM e l’Area Fai Da Te del sito ufficiale.

Siete clienti TIM? Avete ricevuto anche voi questa proposta? Fatecelo sapere nei commenti.