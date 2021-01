TIM rilancia le opzioni Per Te Giga illimitati a partire da 1,99 euro al mese

In questi giorni TIM, uno dei principali operatori nazionali di telefonia fissa e mobile, sta portando avanti una nuova campagna promozionale via SMS: ad alcuni clienti in target viene proposta l’attivazione delle opzioni solo dati TIM Per Te Giga illimitati a partire da 1,99 euro al mese.

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato di come le portabilità in uscita dagli operatori classici quali WINDTRE, Vodafone e TIM siano in calo. Ebbene la nuova campagna promozionale portata avanti da TIM è chiara espressione proprio della volontà di tenersi stretti i propri clienti.

TIM Per Te Giga illimitati: info e costi

Le opzioni dati TIM Per Te Giga illimitati non sono inedite e vengono proposte ai clienti opportunamente selezionati dal reparto commerciale.

Il messaggio promozionale inviato, visibile anche nello screenshot sottostante, recita testualmente: «In esclusiva PER TE Giga illimitati a soli 4,99 euro al mese! Per info e condizioni, anche sui contenuti utilizzabili in UE, e per attivare online vai su on.tim.it/giga_illimitati altrimenti rispondi SI a questo messaggio».

L’opzione in questione, che si aggiunge a quella già attiva sulla linea del cliente, risponde al nome di Giga illimitati White, ma è soltanto una delle soluzioni che possono essere proposte ed è attivabile sia con addebito su credito residuo che con carta di credito.

Le opzioni aggiuntive con Giga illimitati che possono essere proposte ai clienti TIM – anche tramite app MyTIM e Area Fai Da Te del sito ufficiale – sono:

Giga Illimitati Green : 500 GB in 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e streaming video in qualità SD a 1,99 euro al mese. 1 GB anche in Roaming UE.

: 500 GB in 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e streaming video in qualità SD a 1,99 euro al mese. 1 GB anche in Roaming UE. Giga Illimitati Red : 500 GB in 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e streaming video in qualità SD a 2,99 euro al mese. 2 GB anche in Roaming UE.

: 500 GB in 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e streaming video in qualità SD a 2,99 euro al mese. 2 GB anche in Roaming UE. Giga Illimitati White : 500 GB in 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e streaming video in qualità SD a 4,99 euro al mese. 2,5 GB anche in Roaming UE.

: 500 GB in 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e streaming video in qualità SD a 4,99 euro al mese. 2,5 GB anche in Roaming UE. Giga Illimitati Black : 500 GB in 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e streaming video in qualità SD a 9,99 euro al mese. 5 GB anche in Roaming UE.

: 500 GB in 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e streaming video in qualità SD a 9,99 euro al mese. 5 GB anche in Roaming UE. Giga Illimitati Silver : 500 GB in 4G e streaming video in qualità HD a 14,99 euro al mese. 8 GB anche in Roaming UE.

: 500 GB in 4G e streaming video in qualità HD a 14,99 euro al mese. 8 GB anche in Roaming UE. Giga Illimitati Gold: 500 GB in 4G e streaming video in qualità HD a 19,99 euro al mese. 10 GB anche in Roaming UE.

Tutte le opzioni elencate prevedono un meccanismo di rinnovo automatico mensile, tuttavia il cliente non ha alcun vincolo, pertanto può disattivarle gratuitamente in qualsiasi momento. Dal momento che si tratta di opzioni che si aggiungono all’offerta principale attiva, la disattivazione di quest’ultima fa venir meno anche l’opzione. La fruizione del traffico dati incluso nell’opzione presuppone che il cliente abbia un credito residuo maggiore di zero euro.