TIM lancia due nuove opzioni che permettono ad alcuni già clienti di abilitare la rete 5G per utilizzare alla massima velocità di 2 Gbps i propri Giga disponibili.

Le due opzioni 5G On xTE S e 5G On xTE M sono rivolte ad alcuni già clienti selezionati che potranno attivarle da questo mese di Giugno 2021 al prezzo rispettivamente di 1,99 euro al mese oppure a 2,99 euro al mese a discrezione di TIM.

TIM lancia le opzioni 5G On xTE S e 5G On xTE M da 1,99 euro al mese

In entrambi i casi non sono previsti costi di attivazione, pertanto il cliente pagherà solo il costo del rinnovo mensile e avrà facoltà di disattivare gratuitamente l’opzione in qualsiasi momento.

Entrambe le opzioni prevedono anche un utilizzo privilegiato della rete TIM in casi di congestione di rete e permettono di visionare video in qualità Ultra HD. Per poter usufruire dell’offerta è tuttavia necessario che il credito della SIM sia positivo.

L’attivazione delle nuove opzioni 5G è dedicata alle linee che hanno attive una delle offerte della gamma xTE di TIM. Per tutti i clienti non selezionati resta ancora disponibile senza cambiamenti l’opzione 5G ON al prezzo di 5 euro al mese, oppure l’opzione TIM Super 5G a partire da 11,99 euro al mese.

Ricordiamo che per poter navigare in 5G è necessario disporre di un’offerta o un’opzione 5G e di un dispositivo compatibile con la rete di quinta generazione, inoltre sarà necessario trovarsi un una zona coperta della rete 5G, altrimenti sarà possibile navigare in 4.5G con velocità fino a 700 Mbps in download.

Entro il 2021 TIM mira a portare la copertura 5G nelle principali città, destinazioni turistiche e distretti industriali, estendendola a oltre 20 città, mentre nel 2025 è prevista l’intera copertura nazionale.