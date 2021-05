Il Prime Day 2021 non è ancora arrivato, ma su Amazon le offerte non mancano mai e quella che vi segnaliamo oggi ha come protagonista lo smartwatch Fossil Gen 5E con sistema operativo Wear OS by Google.

Insomma, mentre nella giornata di ieri vi avevamo riportato le offerte relative agli smartphone Redmi Note 10 prima e OnePlus 9 Pro e Xiaomi Mi 11 Lite poi – tutte ancora attive –, oggi spostiamo l’attenzione sul mondo dei wearable.

Fossil Gen 5E in offerta su Amazon

Annunciato ufficialmente nel mese di ottobre dello scorso anno e arrivato anche sul mercato italiano pochi giorni più tardi, Fossil Gen 5E si presenta come una versione più economica della serie Gen 5.

L’elengate smartwatch di Fossil è costruito attorno al sistema operativo Wear OS di Google, che è costantemente in cerca di rilancio, e permette anche di controllare i dispositivi di smart home grazie al microfono integrato e a Google Assistant.

La scheda tecnica si compone di: display AMOLED circolare da 1,19 pollici, modelli con cassa da 42 mm e 44 mm, chipset Snapdragon Wear 3100 con 1 GB di RAM e 4 GB di memoria interna, NFC, water resistant fino a 5 ATM, batteria da 300 mAh con modalità smart che si ricarica fino all’80% in soli 50 minuti.

Fossil Gen 5E, nel modello da 44 mm, viene proposto da Amazon (“venduto e spedito da Amazon”) al prezzo più basso di sempre: 160 euro invece di 229 euro. Ecco il link per acquistarlo subito:

Acquista Fossil Gen 5E 44 mm (Silicio Nero) a 160 euro su Amazon.it

