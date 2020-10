Fossil Gen 5E arriverà con qualche giorno di ritardo rispetto a quanto preventivato. Il nuovo smartwatch Wear OS non sarà infatti acquistabile dal 26 novembre, ma qualche giorno dopo.

Fossil Gen 5E in arrivo, ma ci sarà da attendere un po’ di più

Fossil Gen 5E è stato presentato a inizio mese con l’intento di offrire tutte le funzionalità principali della gamma di quinta generazione a un prezzo più contenuto, che potesse accontentare anche una clientela non troppo convinta nello spendere circa 300 euro.

Lo smartwatch Fossil utilizza il processore Snapdragon Wear 3100 accompagnato da 1 GB di RAM e 4 GB di memoria interna; offre display AMOLED da 1,19 pollici (sia con cassa da 44 sia da 42), connettività Bluetooth, Wi-Fi, NFC e diverse funzionalità per salute e benessere, ma rispetto al modello “principale” perde GPS e i due pulsanti di scelta rapida personalizzabili (rimane un singolo tasto a destra). Compatibile con Android 6.0 Marshmallow e iOS 12.0 e versioni successive, permette anche di rispondere alle chiamate ricevute dallo smartphone grazie allo speaker integrato, utile anche per ricevere segnali acustici o le risposte di Google Assistant.

Fossil Gen 5E sarebbe dovuto arrivare sul mercato italiano il 26 novembre 2020, ma ci toccherà attendere circa una settimana in più: l’azienda ha infatti annunciato che il nuovo smartwatch sarà acquistabile in quattro versioni (due da uomo e due da donna) a partire dal 2 dicembre 2020. Il prezzo di vendita consigliato è in tutti i casi di 229 euro.