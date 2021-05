Prosegue a colpi di offerte la marcia di avvicinamento al Prime Day 2021 di Amazon e gli ultimi due protagonisti sono due smartphone molto appetibili appartenenti a fasce di prezzo molto diverse: il medio di gamma Xiaomi Mi 11 Lite e il flagship OnePlus 9 Pro.

Insomma, se poco fa vi avevamo segnalato l’offerta imperdibile riguardante Redmi Note 10, adesso ci sono altri due modelli nel mirino, scopriamole.

Xiaomi Mi 11 Lite in offerta su Amazon

Partiamo con il dire che lo Xiaomi Mi 11 Lite in offerta su Amazon in questo momento non è l’ancora migliore modello 5G, bensì quello 4G (di cui trovate a questo link la nostra recensione).

Più precisamente si tratta della variante con 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna nella colorazione Boba Black e viene proposta al prezzo di 279,90 euro. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon con tanto di spedizione Prime ed è acquistabile al link sottostante:

Acquista Xiaomi Mi 11 Lite 6+64 GB Boba Black a 279,90 euro su Amazon.it

OnePlus 9 Pro in offerta su Amazon

Saliamo decisamente di prezzo e di livello con OnePlus 9 Pro, attuale smartphone di riferimento della casa cinese.

Pur essendo disponibile presso venditori del marketplace a pochi euro in meno, l’offerta più interessante è sicuramente quella che prevede lo smartphone in questione, nella colorazione Morning Mist e nel taglio di memoria 8 + 128 GB a 841,63 euro, venduto e spedito da Amazon. Ecco il link per acquistarlo subito:

Acquista OnePlus 9 Pro 8 + 128 GB Morning Mist a 841,63 euro su Amazon.it

Leggi anche: Recensione OnePlus 9 Pro