Un numero sempre crescente di utenti OnePlus sta riscontrando gravi problemi ad utilizzare Android Auto. È questo quello che si evince dai messaggi pubblicati sul forum di OnePlus e dai rapporti di OnePlus Radar. Il responsabile di questi problemi è niente di meno l’aggiornamento ad Android 11, un evento festeggiato da milioni di utenti ma che invece sta facendo pentire chi si è lanciato subito ad installare l’ultima versione dell’OS di Google.

Tempi di attesa dilungati

Dalle testimonianze pubblicate in rete dagli utenti muniti degli smartphone OnePlus 7, OnePlus 7T, OnePlus 8, OnePlus 9 Pro e OnePlus Nord, sembra che l’aggiornamento ad Android 11 abbia incrementato di molto i tempi di caricamento del sistema di infotainment di Google. Tante persone, infatti, confermano che prima di aggiornare gli smartphone sopracitati ad Android 11, l’avvio di Android Auto era sempre immediato, istantaneo; da quando è arrivato Android 11, invece, è necessario attendere anche più di un minuto per utilizzarlo.

Il team ufficiale di OnePlus non si è ancora pronunciato sulla questione, forse perché impegnato a studiare i feedback per capirne qualcosa di più, ma le testimonianze ci portano a presupporre che il bug in questione sia software e non hardware. In attesa di ricevere risposta da parte di OnePlus, forse è il caso di attendere prima di installare Android 11 sul proprio smartphone OnePlus.

