WINDTRE propone MIA Unlimited ai già clienti, GO 50 Star+ Digital LE ai nuovi

WINDTRE, noto operatore nazionale di telefonia fissa e mobile, inaugura il mese di maggio 2021 con delle offerte rivolte in parte ai propri già clienti e in parte ai nuovi provenienti da determinati operatori concorrenti.

Sono passati appena pochi giorni da quando vi abbiamo illustrato nei dettagli gli ultimi aggiornamenti di listino relativi alle offerte WINDTRE delle serie GO e MIA +Unlimited e quelle che vediamo oggi rappresentano un completamento di entrambi i discorsi.

Offerte WINDTRE GO.50 Star+ Digital LE, GO 50 Special Digital, Large Digital: info e costi

Partiamo dalle offerte operator attack, vale a dire quelle che possono essere attivate soltanto dai clienti che effettuino il passaggio a WINDTRE richiedendo la portabilità e arrivando da determinati operatori.

Nel caso di specie, si tratta di offerte disponibili all’attivazione online sul sito dell’operatore e, in seguito all’aggiornamento di listino di questi giorni, sono: WINDTRE GO.50 Star+ Digital LE, WINDTRE GO 50 Special Digital e WINDTRE Large Digital. Ecco tutti i dettagli:

WINDTRE GO.50 Star+ Digital LE include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico dati su rete 4G al prezzo di 7,99 euro al mese . Il metodo di pagamento previsto è quello dell’addebito su credito residuo e i costi per la nuova SIM e per l’attivazione sono azzerati in promozione. L’offerta in argomento può essere attivata dai clienti provenienti da: Iliad, Fastweb, PosteMobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, Conad, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Linkem, Mundio, Nextus, Noitel, Nova, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

WINDTRE GO 50 Special Digital include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico dati su rete 4G al prezzo di 9,99 euro al mese . Il metodo di pagamento previsto è quello dell'addebito su credito residuo e sono previsti un costo di attivazione di 6,99 euro e quello standard di 10 euro per la nuova SIM. Quest'offerta può essere attivata soltanto dai clienti provenienti da Kena Mobile e LycaMobile.

WINDTRE Large Digital include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 25 GB di traffico dati su rete 4G al prezzo di 14,99 euro al mese. Il metodo di pagamento previsto è quello dell'addebito su credito residuo e sono previsti un costo di attivazione di 6,99 euro e quello standard di 10 euro per la nuova SIM. Quest'offerta può essere attivata dai clienti provenienti da TIM, Vodafone, Very Mobile, ho. Mobile e da coloro i quali preferiscano attivare un nuovo numero.

Tutte le offerte includono gratis i servizi Segreteria Telefonica con ascolto gratuito e Ti Ho Cercato e sono sfruttabili in Roaming UE e in UK (con limitazioni per il traffico dati).