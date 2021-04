WINDTRE propone le offerte MIA +Unlimited: tutto illimitato anche in 5G

In questo periodo, WINDTRE, apprezzato operatore nazionale di telefonia fissa e mobile, sta proponendo ad alcuni già clienti le offerte della gamma MIA +Unlimited che, come si evince dal nome, prevedono bundle con tutto illimitato, anche su rete 5G.

Nei giorni scorsi vi avevamo parlato dei progressi compiuti da WINDTRE in termini di copertura nazionale con lo standard di rete 5G, oggi invece ci occupiamo di questo nuovo aggiornamento di listino, arrivato nella giornata di ier 26 aprile.

Offerte WINDTRE MIA +Unlimited: info e costi

Partiamo con lo specificare che WINDTRE propone queste offerte a prezzi personalizzati per i vari clienti e che prevede la possibilità di pagare i rinnovi sia tramite credito residuo che con metodo Easy Pay.

Dedicate a già clienti WINDTRE selezionati dal reparto commerciale dell’operatore e promosse tramite i rivenditori e l’app dell’operatore, le offerte in argomento sono di tipo flash in edizione limitata e si inseriscono nell’ambito di campagne di caring dedicate.

Queste nuove proposte si affiancano alle varie MIA 50, MIA 100 e MIA 100 Easy Pay già previste e, oltre a quanto detto sopra, prevedono prezzi che arrivano fino a 18,99 euro al mese. In particolare:

WINDTRE MIA +Unlimited prevede minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e GB illimitati di traffico dati alla massima velocità disponibile, 5G compreso. Il metodo di pagamento previsto è quello dell’addebito su credito residuo e, detto che il prezzo del rinnovo mensile viene personalizzato, quello massimo previsto è di 16,99 euro al mese .

A proposito dei GB illimitati, occorre riportare che, ai sensi dell’articolo articolo 6 (“Traffico Anomalo”) delle Condizioni di Contratto, i clienti che presentino un traffico dati mensile 5 volte superiore alla media di consumo di clienti con offerta omologa, ovvero 550 GB al mese, vanno incontro ad una riduzione di banda (temporanea limitazione della velocità a 640 Kbps) per un massimo di 72 ore.

Le offerte WINDTRE MIA +Unlimited includono i servizi Di Più, ovvero 5G Priority Pass e assistenza dedicata al 159 (definito “Call Center senza attese”) con priorità di risposta 24/7.

WINDTRE MIA 50 e WINDTRE MIA 100

L’introduzione di queste nuove offerte caring non determina l’uscita di scena di quelle preesistenti, vale a dire WINDTRE MIA 50 e WINDTRE MIA 100, che anzi continuano ad essere proposte ai clienti selezionati dal reparto commerciale dell’operatore.

Ecco, in sintesi, contenuti e costi di queste due offerte:

WINDTRE MIA 50 comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 100 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico dati fino al 4.5G al prezzo di 7,99 euro al mese, con addebito su credito residuo.

Modalità Easy Pay e costi di attivazione

Con la sola eccezione della MIA 50, tutte le altre offerte descritte nel presente articolo sono compatibili con il metodo di pagamento automatico Easy Pay (carta di credito, conto corrente bancario, carte conto abilitate come Postepay Evolution, Superflash di Banca Intesa San Paolo, Genius Card di Unicredit, DbContocarta di Deutsche Bank).

Per quanto concerne i costi di attivazione, quello di WINDTRE MIA 50 è azzerato, mentre MIA 100 e MIA +Unlimited richiedono 4,99 euro, sia su credito residuo che con Easy Pay. In quest’ultimo caso l’offerta dura 24 mesi e il costo di attivazione standard sarebbe di 34,99 euro, ma il cliente può pagare anticipatamente 4,99 euro e vedersi addebitata la differenza solo in caso di recesso prima dei 24 mesi.

Versioni dedicate per clienti Play e All In su credito residuo

Contestualmente, solo fino al 6 maggio, WINDTRE sta proponendo il cambio offerta ad alcuni clienti Play e All In su credito residuo in favore di versioni dedicate delle offerte MIA 50, MIA Unlimited e MIA +Unlimited, con costi di attivazione da 0 euro a 14,99 euro.

In particolare: