Se state valutando la portabilità dal vostro attuale operatore telefonico perché alla ricerca di una soluzione migliore, ho. Mobile 6,99 potrebbe rappresentare la giusta offerta per soddisfare le vostre necessità.

Minuti illimitati e 70 GB a 6,99 euro al mese

Attivabile anche online attraverso il link in calce alla news, ho. Mobile 6,99 offre minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali su rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70 GB di traffico dati su rete 4G a 6,99 euro al mese.

L’attivazione online non prevede costi di spedizione né di attivazione, mentre è necessario sostenere il costo della SIM pari a 0,99 euro e sostenere la prima ricarica pari a 7 euro da cui sarà scalato il rinnovo di 6,99 euro.

ho. Mobile 6,99 può essere attivata in portabilità da tutti i clienti provenienti da Iliad, CoopVoce, Digitel, Digi Mobil, Fastweb, Poste Mobile, Lycamobile, Rabona Mobile, Tiscali, Spusu e altri operatori virtuali. L’offerta include alcuni servizi extra come ad esempio la funzione SMS ho.chiamato, 42121 per credito residuo, l’arrivo di chiamata, la navigazione hotspot, il trasferimento di chiamata e ovviamente l’app mobile per gestire la propria tariffa.

ho. Mobile 6,99 disabilita automaticamente tutti i servizi VAS come oroscopi e suonerie, ma anche i numeri a pagamento 199 e 899 – entrambi, volendo, possono essere riattivati in qualsiasi momento tramite l’applicazione mobile. Se siete interessati all’offerta, potete attivarla cliccando il link sottostante:

