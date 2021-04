Con il crescere delle vendite di OnePlus 9 Pro sta decisamente salendo anche il numero di utenti che segnalano grossi problemi di funzionamento, dovuti a un eccessivo surriscaldamento del terminale che impedisce di utilizzare tutte le funzioni. Tra i primi a segnalare i problemi c’è Artem Russakovskii di Android Police, noto per la sua “fortuna” nel trovare smartphone difettosi, ma le segnalazioni sono davvero tante.

OnePlus 9 Pro scalda troppo, fix all’orizzonte

Sono già una decina le pagine del thread unificato sul forum ufficiale di OnePlus, dedicate alla segnalazione di problemi a OnePlus 9 Pro. oltre al surriscaldamento tengono banco anche problemi di autonomia e di ricarica, che a quanto pare necessitano di un pronto intervento da parte del produttore cinese.

Il problema del surriscaldamento è particolarmente fastidioso in quanto va a coinvolgere anche la fotocamera, che non può essere utilizzata finché la temperatura non torna a livelli accettabili. In alcuni casi viene anche visualizzata una notifica di sistema che segnala una temperatura eccessiva, con le funzioni più energivore che vengono disattivate automaticamente per riportare la situazione alla normalità.

Previous Next Fullscreen

Anche se il rialzo delle temperature non è una situazione così rara, soprattutto durante le sessioni di gioco o di registrazione/riproduzione video, la situazione di OnePlus 9 Pro sembra più frequente, in particolare utilizzando la fotocamera. A onor del vero anche Samsung GalaxyS21 Ultra sembra afflitto, anche se in misura minore, dallo stesso problema, anche nel un questo caso sembra più colpita la variante con chipset Exynos.

OnePlus ha fatto sapere, attraverso un portavoce, di essere a conoscenza della problematica e di aver già iniziato a sviluppare una serie di patch per risolvere, si spera in maniera definitiva, la situazione. Non vi resta che attendere i prossimi aggiornamenti di sistema che dovrebbero essere rilasciati nel corso delle prossime settimane.

Potrebbe interessarti: Recensione OnePlus 9 Pro