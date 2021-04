Archiviate anche le festività pasquali, riprendiamo con una bella scorpacciata di aggiornamenti software per smartphone Android: quelli di oggi sono per dispositivi di OnePlus, Samsung e Huawei.

Più precisamente si tratta di: OnePlus 9, OnePlus 9 Pro, Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Note 20 Ultra, Samsung Galaxy Note 10 Lite, Samsung Galaxy F41 e Huawei Mate 20 Lite. Ecco tutte le novità che stanno ricevendo.

OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro: le novità degli aggiornamenti

Se ci avete seguiti con attenzione, sapete sicuramente che OnePlus ha deciso di avvicinarsi pesantemente ad OPPO in Cina, portando la ColorOS a bordo di numerosi modelli.

Alla luce di ciò, gli aggiornamenti in arrivo per OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro (ecco la nostra recensione) sono bipartiti, anche se quello che ci interessa da vicino è ovviamente quello della OxygenOS.

Il rilascio di quest’ultimo è stato comunicato come sempre sul forum ufficiale del brand e tocca i modelli europei, indiani e globali. Viene implementata la OxygenOS 11.2.3.3 e nel file OTA da circa 100 MB c’è giusto qualche fix da riportare. Ecco il changelog ufficiale:

System Improved the power consumption performance to extend the battery life Fixed known issues and improved system stability

Camera Improved the shooting and recording experience

Network Improved the stability of telecommunication functions Improved the WLAN transmission performance and stability



Per quanto riguarda i modelli cinesi, è in roll out la ColorOS 11.2, contenuta in un pacchetto OTA da 230 MB. In mezzo a una gran quantità di ottimizzazioni – tasto “Cancella tutto” nella tendina delle notifiche, consumi energetici, touch in alcuni contesti, resa di foto e video sia in generale che in riferimento ad aspetti specifici –, trovano posto anche il supporto al OnePlus Watch e le funzioni “Assistive Ball” e “Flashback Button” mancanti al lancio.

Samsung Galaxy Note 20/20 Ultra, Note 10 Lite e F41: le novità degli aggiornamenti

Parlando di aggiornamenti software, è diventato ormai scontato trovare il nome di Samsung e anche nella selezione odierna il produttore sudcoreano, recentemente tornato a primeggiare in fatto di vendite, piazza ben quattro modelli: Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Note 20 Ultra, Samsung Galaxy Note 10 Lite e Samsung Galaxy F41.

La serie Samsung Galaxy Note 20 si aggiunge alla già lunga lista dei modelli aggiornati alle patch di sicurezza di aprile 2021. Nel caso del modello Ultra, il firmware è in versione N986BXXS1DUD1, per entrambi, comunque non ci sono altre novità significative da segnalare.

Appena presentata nel dettaglio, la SMR (Security Maintenance Release) di aprile di Samsung comprende come sempre le patch generiche di Android e quelle specifiche del produttore e in queste ore sta arrivando anche sul meno recente Samsung Galaxy Note 10 Lite. La nuova versione firmware è la N770FXXU7EUC6 e neppure in questo caso ci sono altre novità da annotare.

Il meno interessante, nonché il meno famoso dei modelli fin qui menzionati è anche quello che sta ricevendo l’aggiornamento più importante: Samsung Galaxy F41 aveva già ricevuto Android 11 con la One UI 3.0 e adesso sta compiendo il salto alla One UI 3.1. L’update pesa circa 1 GB, introduce il firmware F415FXXU1BUC8 e include anche le patch di sicurezza di marzo 2021. Il changelog segnala feature nuove e/o migliorate in funzione della One UI 3.1 e un generico miglioramento delle performance della fotocamera. Il roll out è partito in India, ma presto raggiungerà mercati come Brasile e Panama.

Huawei Mate 20 Lite: le novità dell’aggiornamento

L’ultimo aggiornamento sta arrivando su Huawei Mate 20 Lite, tuttavia non c’è nulla di entusiasmante: il file OTA in arrivo pesa 120 MB e introduce la EMUI 10.0.0.277 (il device non riceverà mai la EMUI 10.1) con le patch di sicurezza di febbraio 2021.

Come aggiornare OnePlus 9/9 Pro, Samsung Galaxy Note 20/20 Ultra, Galaxy Note 10 Lite, Galaxy F41 e Huawei Mate 20 Lite

Tutti questi aggiornamenti sono in distribuzione via OTA e arriveranno automaticamente, potete comunque effettuare un controllo manuale seguendo questi percorsi: