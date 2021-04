Nuovi aggiornamenti per tutti questi Samsung, Nokia, Huawei, HONOR e non solo

Nello sconfinato mondo degli smartphone Android gli aggiornamenti software non mancano mai e, sebbene i nomi che vedremo di qui a poco siano meno altisonanti rispetto a quelli di ieri, di contro sono nettamente più numerosi: ai tanti smartphone di Samsung, Nokia, Huawei e HONOR si affiancano anche un paio di accessori indossabili.

Non perdiamo altro tempo e andiamo subito a scoprire tutte le novità di questi nuovi aggiornamenti software.

Nokia 3.2, Nokia 2.3 e Nokia 8.1: le novità degli aggiornamenti

Finalmente HMD Global si sta dando da fare per mettersi in pari con gli aggiornamenti ad Android 11 per i propri smartphone a marchio Nokia: in queste ore è partito ufficialmente il roll out per Nokia 2.3 e Nokia 8.1 e quello per Nokia 3.2 sta raggiungendo il mercato italiano.

Del rilascio del major update per Nokia 3.2 a livello globale vi avevamo già parlato una decina di giorni addietro, oggi però il produttore lo ha annunciato per l’Italia evidenziandone anche alcune novità:

Rinnovata gestione delle Conversazioni.

“Ehi Google, mostrami la mia giornata” di Google Assistant, strumenti di Benessere Digitale come le modalità Focus e Bedtime.

Autorizzazioni auto-ripristinate per le applicazioni rimaste a lungo inutilizzate.

Il roll out del medesimo aggiornamento per Nokia 8.1 è stato comunicato con un post pubblicato sul forum ufficiale del brand Nokia Community. Si tratta della versione stabile che fa seguito alla beta trapelata in precedenza. I primi mercati raggiunti dall’update saranno: India, Bangladesh, Hong Kong, Malesia, Vietnam, Singapore, Macau, Nepal e le Filippine. Il roll out sarà graduale e toccherà inizialmente il 10% dell’utenza, la settimana prossima partirà la seconda fase più estesa.

Per quanto riguarda Nokia 2.3, il rilascio di Android 11 è stato annunciato con un tweet e seguirà un meccanismo simile: roll out graduale con prima fase in mercati selezionati (Bangladesh, Cambogia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Hong Kong, Islanda, Lettonia, Laos, Lituania, Macau, Malesia, Nepal, Norvegia, Filippine, Sri Lanka, Svezia, Vietnam) e solo il 10% degli utenti e progressivo allargamento con completamento entro il 12 aprile.

Samsung Galaxy Note 10/Note 10+, Galaxy A71, Galaxy A51 5G: le novità degli aggiornamenti

Poteva mancare all’appello Samsung? Certo che no: i modelli in lista oggi sono Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+, Samsung Galaxy A71 e Samsung Galaxy A51 5G.

Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+ stanno ricevendo in Europa un OTA da 380 MB circa, con firmware N97xFXXUFUCD, patch di sicurezza di aprile 2021 e miglioramenti per la fotocamera (Pro mode con la ultra-grandangolare).

SMR (Security Maintenance Release) di aprile 2021 anche per Samsung Galaxy A71 con la versione firmware A715FZHU4BUC1. Il modello aggiornato è quello 4G e il roll out parte da Hong Kong.

In Corea del Sud, infine, i possessori di Samsung Galaxy A51 5G hanno iniziato a ricevere la One UI 3.1 per effetto del firmware A516NKSU3CUC8. Lo stesso aggiornamento era già arrivato sul modello 4G il mese scorso.

Huawei P30/P30 Pro, HONOR 30 e V30, 9X/9X Pro e altri: le novità degli aggiornamenti

Gli ex modelli di punta Huawei P30 e Huawei P30 Pro stanno ricevendo un nuovo aggiornamento con base EMUI 11, si tratta della versione 11.0.0.142, pesa 1 GB e contiene le patch di sicurezza di marzo 2021, una nuova cartella con le app suggerite, un tasto per il download rapido per Education Center e Link Now.

HONOR 30, 30 Pro, 30 Pro+, HONOR V30 e V30 Pro stanno ricevendo dei nuovi aggiornamenti con le patch di sicurezza di febbraio 2021. La base è la Magic UI 4, nelle seguenti versioni: 4.0.0.172 per HONOR 30 Pro e 30 Pro+, 4.0.0.166 per HONOR 30, 4.0.0.174 per i V30.

Lo stesso aggiornamento con le patch di sicurezza di febbraio sta arrivando anche su vari altri HONOR, ecco modelli e versioni:

HONOR X10: Magic UI 3.1.1.191

HONOR Play 4T: Magic UI 3.1.0.150

HONOR 30 Youth Edition: Magic UI 3.1.1.204

HONOR 20 Youth Edition: EMUI 10.1.0.154

Nelle stesse ore, in Cina, dove è già arrivata la EMUI 10.1 (che gli utenti global ancora aspettano), è in roll out la EMUI 10.1.0.128 per HONOR 9X e 9X Pro. Ecco il changelog con tutte le novità:

A new smart message setting item, after opening, can intelligently identify the content of the text message and provide you with more convenient services.

Add a new hot recommendation folder on the desktop to intelligently recommend the most popular and selected applications for you.

Added quick download icons for apps such as ZengGlory Mall, Honor Club, and Education Center, click to download and use directly.

Huawei FreeLace Pro: le novità dell’aggiornamento

L’ultimo aggiornamento in casa Huawei arriva sulle cuffie Bluetooth Huawei FreeLace Pro: pesa 1,7 MB, porta il firmare 1.0.0.153. Le novità attengono ad una esperienza d’ascolto migliorata e ad una migliore stabilità della connessione Bluetooth.

RedMagic Watch: le novità dell’aggiornamento

L’ultimo aggiornamento di oggi sta arrivando su RedMagic Watch, il primo smartwatch del brand cinese dedito principalmente alla produzione di gamingphone.

Presentato il mese scorso e venduto solo in Cina, RedMagic Watch, con l’ultimo aggiornamento della companion app RedMagic Sports, permette di scegliere la particolare watch face Astronaut, che passa automaticamente dalla modalità chiara a quella scura ad orari prestabiliti. Eccola in funzione.

Come aggiornare Nokia 2.3, 3.2, 8.1, Samsung Galaxy Note 10/10+, A71, A51 5G, Huawei P30/P30 Pro, HONOR 30, V30, 9X, […], Huawei FreeLace Pro e RedMagic Watch

L’aggiornamento per le Huawei FreeLace Pro va scaricato e installato tramite l’app Huawei AI Life, mentre quello per RedMagic Watch tramite la menzionata companion app.

Ecco i percorsi da seguire per gli smartphone: