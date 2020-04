Il metodo di presentazione è il solito, quello con cui abbiamo dovuto familiarizzare negli ultimi tempi a causa delle misure di contenimento per il COVID-19. È da un evento trasmesso in streaming che sono nati HONOR 30, HONOR 30 Pro ed HONOR 30 Pro+, i nuovi top di gamma dell’azienda molto vicina a Huawei.

I tre si somigliano parecchio, al primo sguardo si potrebbe dire che sono identici. Anche la scheda tecnica conferma la sensazione visiva: tutti utilizzano dei display OLED Full HD+, da 6,53 pollici in 20:9 per HONOR 30, da 6,57 pollici in 19,5:9 per HONOR 30 Pro ed HONOR 30 Pro+, con il pannello di questi ultimi curvo a 70 gradi sui lati lunghi ed interrotto da un foro che contiene due fotocamere frontali, di cui una ultra wide.

La leggera differenziazione prosegue su altri aspetti. Il SoC ad esempio: HiSilicon Kirin 990 da 2,86 GHz di frequenza massima per HONOR 30 Pro ed HONOR 30 Pro+, il medesimo di Huawei P40, mentre un inedito Kirin 985 per HONOR 30, chip octa core da 2,58 GHz di picco ed una GPU Mali-G77. Tutti gli smartphone comunque possono dialogare con l’infrastruttura 5G e fare affidamento su una batteria da 4.000 mAh di capacità.

I due modelli più prestanti possono inoltre fare affidamento su un sistema di dissipazione del calore a camera di vapore e su una coppia di altoparlanti stereo. Noterete dalle immagini allegate che una delle varianti cromatiche prevede un ingombrante logo HONOR che corre dal gruppo delle fotocamere posteriori fino al bordo inferiore del dispositivo, una soluzione inedita per l’azienda che può non piacere a tutti. L’intera area posteriore è in vetro con una particolare finitura superficiale che la rende opaca e piacevole al tatto.

Di seguito i prospetti tecnici completi di HONOR 30, HONOR 30 Pro ed HONOR 30 Pro+.

Le specifiche tecniche di HONOR 30

display OLED 20:9 da 6,53 pollici Full HD+ (2400 × 1080 pixel);

SoC Kirin 985 5G a 7 nanometri da 2,56 GHz di frequenza massima con GPU Mali-G77 + Tiny Core NPU (Neural-network Processing Unit);

memorie: 6 GB o 8 GB di RAM con 128 GB di storage, 8 GB di RAM con 256 GB di storage, espandibili fino a 256 GB tramite NM card;

Android 10 con Magic UI 3.1;

Dual SIM (nano + nano);

quattro fotocamere posteriori: principale Sony IMX600 1/1.7” da 40 megapixel con apertura f/1.8, stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e filtro colore RYYB, ultra wide da 8 megapixel con apertura f/2.4, teleobiettivo da 8 MP con apertura f/3.4 e stabilizzazione ottica (OIS) per zoom ottici 5x ed ibridi 10x, macro da 2 megapixel con apertura f/2.4;

fotocamera frontale da 32 megapixel con apertura f/2.0;

lettore di impronte digitali in display;

connettività 5G Stand Alone e Non Stand Alone, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.1 Low Energy, GPS a doppia banda, NFC, USB-C 3.1;

batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida cablata SuperCharge a 40 watt;

dimensioni: 160,34 x 74,18 × 8,1 mm, peso: 185 grammi.

Le specifiche tecniche di HONOR 30 Pro

display OLED 19,5:9 da 6,57 pollici Full HD+ (2340 × 1080 pixel);

SoC Kirin 990 5G da 2,86 GHz di frequenza massima con GPU Mali-G76 MP16 + Tiny Core NPU (Neural-network Processing Unit);

memorie: 8 GB di RAM con 128 GB di storage, 8 GB di RAM con 256 GB di storage, espandibili fino a 256 GB tramite NM card;

Android 10 con Magic UI 3.1;

Dual SIM (nano + nano);

tripla fotocamera posteriore: principale Sony IMX600 1/1.7” da 40 megapixel con apertura f/1.8, stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e filtro colore RYYB, ultra wide da 16 megapixel con apertura f/2.2, teleobiettivo da 8 MP con apertura f/3.4 e stabilizzazione ottica (OIS) per zoom ottici 5x ed ibridi 10x;

doppia fotocamera frontale: principale da 32 megapixel con apertura f/2.0, ultra wide da 8 megapixel con apertura f/2.2;

lettore di impronte digitali in display;

resistenza a polvere e liquidi certificata IP54;

connettività 5G Stand Alone e Non Stand Alone, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 Low Energy, GPS a doppia banda, NFC, USB-C 3.1;

batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida cablata SuperCharge a 40 watt;

dimensioni: 160,32 x 73,61 × 8,63 mm, peso: 186 grammi.

Le specifiche tecniche di HONOR 30 Pro+

display OLED 19,5:9 da 6,57 pollici Full HD+ (2340 × 1080 pixel), refresh rate a 90 Hz e campionamento tattile a 180 Hz;

SoC Kirin 990 5G da 2,86 GHz di frequenza massima con GPU Mali-G76 MP16 + Tiny Core NPU (Neural-network Processing Unit);

memorie: 8 GB di RAM con 256 GB di storage, 12 GB di RAM con 256 GB di storage, espandibili fino a 256 GB tramite NM card;

Android 10 con Magic UI 3.1;

Dual SIM (nano + nano);

tripla fotocamera posteriore: principale Sony IMX700 1/1.28” da 50 megapixel con apertura f/1.9, stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e filtro colore RYYB, ultra wide da 16 megapixel con apertura f/2.2 e possibilità di macro fino a 2,5 cm, teleobiettivo da 8 MP con apertura f/3.4 e stabilizzazione ottica (OIS) per zoom ottici 5x ed ibridi 10x; video in 4K fino a 60 fps e super slow motion a 1080p e 960 fps oppure a 720p e 1.920 fps;

doppia fotocamera frontale: principale da 32 megapixel con apertura f/2.0, ultra wide da 8 megapixel con apertura f/2.2;

lettore di impronte digitali in display;

resistenza a polvere e liquidi certificata IP54;

connettività 5G Stand Alone e Non Stand Alone, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 Low Energy, GPS a doppia banda, NFC, USB-C 3.1;

batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida cablata SuperCharge a 40 watt, ricarica wireless rapida a 27 watt e ricarica wireless inversa;

dimensioni: 160,32 x 73,61 × 8,63 mm, peso: 186 grammi.

Colorazioni, prezzi e uscita di HONOR 30, HONOR 30 Pro ed HONOR 30 Pro+

I tre smartphone sono stati annunciati per il mercato cinese e tutto ciò che trovate di seguito è riferito a quel mercato. È plausibile che come la precedente anche la serie HONOR 30 arrivi in Europa, ma per i dettagli non possiamo che attendere l’annuncio di HONOR.

HONOR 30 : colorazioni Midnight Black, Green e Neon Purple, prezzi a partire da 2.999 Yuan per la configurazione base, al cambio attuale circa 390 euro;

: colorazioni Midnight Black, Green e Neon Purple, prezzi a partire da 2.999 Yuan per la configurazione base, al cambio attuale circa 390 euro; HONOR 30 Pro : colorazioni Midnight Black, Green, Titanium Silver e Neon Purple, prezzi a partire da 3.999 Yuan per la configurazione base, al cambio attuale circa 520 euro;

: colorazioni Midnight Black, Green, Titanium Silver e Neon Purple, prezzi a partire da 3.999 Yuan per la configurazione base, al cambio attuale circa 520 euro; HONOR 30 Pro+: colorazioni Midnight Black, Green e Titanium Silver, prezzi a partire da 4.999 Yuan per la configurazione base, al cambio attuale circa 650 euro.

La fase dei preordini è già stata avviata in Cina, con le prime consegne che avverranno il 21 aprile. Vi piacciono i nuovi HONOR 30? Se arrivassero in Italia, quale dei tre comprereste? Fateci sapere la vostra nel box dei commenti in basso.

