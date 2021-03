La lista degli aggiornamenti software di oggi è lunga e variegata, sia in termini di dispositivi coinvolti – si va dalle vecchie glorie come Samsung Galaxy Note 9 e Huawei Mate 20X 5G dei tablet di fascia alta come i Samsung Galaxy Tab S7, passando per modelli economici quali Huawei P40 Lite e Nokia 3.2 e per indossabili all’ultimo grido come Samsung Galaxy Buds Pro – che di contenuto degli update stessi – da Android 11 alla EMUI 11 fino alle più banali patch di sicurezza mensili.

Bando alle ciance, scopriamo insieme le novità contenute in tutti questi aggiornamenti.

Samsung Galaxy Tab S7, Galaxy Note 9 e Galaxy Buds Pro: le novità degli aggiornamenti

Giusto poco fa vi abbiamo illustrato l’ultimo update arrivato su Galaxy S20 FE, ma quando si parla di aggiornamenti, Samsung non manca mai di prendersi la scena e questa volta lo fa con un gruppetto di device quanto mai vario: uno smartphone, una serie di tablet e delle cuffie true wireless.

Arrivato sul mercato nell’estate del 2018, Samsung Galaxy Note 9 fa attualmente girare Android 10 e la One UI 2.5. Con questo nuovo aggiornamento, il device si mette in pari con le patch di sicurezza mensili: il roll out è partito dalla Corea del Sud e riguarda la versione firmware N960NKSU3FUC1, comprensiva della SMR (Security Maintenance Release) di marzo 2021.

Dopo l’aggiornamento ricevuto nei primi giorni del mese, la famiglia Samsung Galaxy Tab S7 si sta concedendo il bis. Come vedete dallo screenshot, il file OTA in arrivo pesa poco più di 200 MB e porta in dote il nuovo firmware T97 * XXS2BUC1. Gli unici miglioramenti dovrebbero essere sotto il profilo della sicurezza e della stabilità, tuttavia mancano maggiori dettagli e non ci sono nuove patch mensili da evidenziare. L’update è in roll out per tutti i modelli, dunque anche Samsung Galaxy Tab S7+, sia Wi-Fi che 5G.

Chiudiamo con le Samsung Galaxy Buds Pro (ecco la nostra recensione), che stanno ricevendo un update da appena 2,2 MB con il firmware R190XXU0AUC3 e giusto dei generici miglioramenti di stabilità e affidabilità.

Huawei Mate 20X 5G e P40 Lite: le novità degli aggiornamenti

Anticipato di oltre un mese dal resto della serie Mate 20, finalmente Huawei Mate 20X 5G recupera terreno: il gargantuesco primo smartphone 5G del produttore cinese sta ricevendo la EMUI 11 Global. Le novità sono quelle che vi abbiamo illustrato nel nostro approfondimento dedicato e arrivano con un pacchetto OTA da ben 1,86 GB, che introduce la versione software 11.0.0.138(C431E3R2P3).

Il secondo degli aggiornamenti in casa Huawei è molto meno intrigante: Huawei P40 Lite sta ricevendo le patch di sicurezza del mese di febbraio 2021. Per la verità, l’update è in roll out in due versioni diverse: la prima pesa 185 MB, introduce il firmware versione JNY-LX1 10.1.0.311 (C432E1R5P1) e contiene solo le patch di febbraio; la seconda pesa ben 431 MB, porta il medesimo firmware, ma accorpa le patch di gennaio e quelle di febbraio. La base rimane invariata: Android 10 con EMUI 10.1.

Nokia 3.2: le novità dell’aggiornamento

L’ultimo aggiornamento di questa raccolta è un major update e sta arrivando sull’economico Nokia 3.2. Portato sul mercato da HMD Global nel 2019 con Android 9 e aggiornato in seguito ad Android 10, il dispositivo sta ora ricevendo Android 11.

La buona notizia è che l’aggiornamento è addirittura in anticipo rispetto alle previsioni ufficiali, visto che si parlava di Q3 2021. A questo link trovate la lista completa dei mercati coinvolti nella prima fase del roll out, tra i quali purtroppo non figura l’Italia.

Come aggiornare Samsung Galaxy Note 9, Galaxy Tab S7/S7+, Galaxy Buds Pro, Huawei Mate 20X 5G, P40 Lite, Nokia 3.2

Nel caso delle cuffie Samsung Galaxy Buds Pro, occorre aprire l’app Galaxy Wearable, recarsi in “Aggiornamento software” e quindi cliccare su “Scarica e installa”.

Quanto a smartphone e tablet: