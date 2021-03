RedMagic, in collaborazione con Tencent Games, ha annunciato oggi la disponibilità dei nuovi smartphone della serie RedMagic 6. Anche il produttore cinese ha ceduto alla “moda” presentando due edizioni del suo nuovo smartphone pensato per il mobile gaming, dotandolo di una scheda tecnica davvero impressionante.

Al momento lo smartphone è in vendita solo in Cina, ma è probabile che nel corso delle prossime settimane arrivi anche una versione globale. Andiamo dunque a fare la conoscenza dei nuovi smartphone RedMagic.

Tencent RedMagic 6 e Tencent RedMagic 6 Pro

Il primo componente che vediamo in uno smartphone è lo schermo, e la serie Tencent RedMagic 6 non scherza da questo punto di vista: Il produttore cinese ha infatti optato per un pannello AMOLED con frequenza di refresh a 165 Hz, superiore rispetto alle altre soluzioni in commercio che nella maggior parte dei casi si “fermano” a 144 Hz.

Grazie alla tecnologia Touch Coreographer i due smartphone sono in grado di selezionare la frequenza di refresh più adatta in ogni situazione, offrendo la migliore qualità visiva senza però sacrificare l’autonomia. Lo schermo può così passare istantaneamente da 60 Hz a 90 Hz, a 120 Hz per arrivare a 165 Hz nei momenti dedicati al gioco. È comunque possibile settore una determinata frequenza di refresh, ad esempio durante il gioco, per essere sicuri di avere la miglior esperienza possibile.

Insieme a una elevata frequenza di refresh troviamo anche il sampling rate più elevato per uno smartphone, 500 Hz con singolo tocco e 360 Hz multi touch, con un tempo di risposta di 8 millisecondi per rende lo smartphone estremamente responsivo e accurato. Lo schermo ha una diagonale di 6,8 pollici con risoluzione FullHD+ (1080 x 2400 pixel) e una luminosità massima di 630 nit.

Sotto alla scocca non poteva ovviamente mancare uno Snapdragon 888, affiancato da 8/12 GB di memoria RAM LPDDR5 e da 128/256 GB di memoria interna di tipo UFS 3.1, per garantire le massime prestazioni disponibili sul mercato. Per mantenere sotto controllo le temperature, evitando quindi fastidiosi problemi di throttling, RedMagic ha implementato ICE 6.0 Multidimensional Cooling System con ventola integrata in grado di raggiungere i 20.000giri al minuto. Grazie a uno speciale condotto dell’aria l’efficienza di trasmissione del calore è cresciuta del 500%. Sono presenti un foglio di rame che copre la batteria e una camera a vapore (spessa appena 0,33 mm) posta dietro la motherboard al fine di migliorare la dissipazione.

Nonostante raggiunga i 20.000 giri al minuto la ventola ha una rumorosità di appena 28 decibel ed è stata progettata per funzionare almeno 30.000 ore (10.000 giorni con 3 ore di utilizzo). Ognuna delle 59 lamelle ha uno spessore di un decimo di millimetro e raggiunge la velocità massima di 14 m/s, contribuendo a ridurre di 16 gradi la temperatura della CPU.

Ricchissima la connettività, con supporto alle reti 5G (SA/NSA) oltre che a quelle 4G/LTE, WiFi 6E per una velocità di trasmissione elevatissima, Bluetooth 5.2, GPS e connettore USB Type-C. La batteria di RedMagic 6 ha una capacità di 5.050 mAh con ricarica rapida a 66 watt, mentre RedMagic 6 Pro dispone di una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida a 120 watt, che permette di ricaricare la batteria in appena 17 minuti.

Il sistema operativo è Android 11 con RedMagicOS 4.0, ricco di soluzioni AI per migliorare prestazioni e autonomia. Il comparto fotografico può contare su una tripla fotocamera posteriore, non meglio specificata, assistita dall’intelligenza artificiale Neovision. Non mancano i trigger dorsali, il pulsante per attivare la modalità Game Boost, supporto audio DTS Ultra X e una presa da 3.5 mm per le cuffie.

Insieme ai due smartphone sono stati annunciati anche RedMagic Watch, con schermo circolare da 1,39 pollici, Gorilla Glass, resistenza a 5 atmosfere, GPS e rilevamento automatico di 16 modalità sportive. Arrivano anche un nuovo carica batterie GaN da 65 watt e un adattatore che permette di ottenere una uscita Display Port a 165 Hz, una porta per la ricarica Power Delivery e una uscita da 3,5 mm.

Prezzi e disponibilità

Entrambi i modelli sono già in prevendita da oggi in Cina, con le vendite che inizieranno l’11 marzo. Tencent RedMagic 6 sarà in vendita a 3799 yuan, circa 488 euro, mentre Tencent RedMagic 6 Pro sarà in vendita a 4.399 yuan, circa 565 euro. La versione globale, con relativi prezzi e disponibilità, sarà invece annunciata il prossimo 16 marzo, seguiteci perché vi terremo aggiornati in merito.