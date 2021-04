Nel corso delle prossime settimane Huawei presenterà la famiglia di smartphone di fascia alta Huawei P50. Nei giorni passati abbiamo avuto modo di scoprire i render di Huawei P50 e siamo rimasti colpiti dell’incredibile dimensione del modulo fotografico principale atteso per i nuovi smartphone del colosso cinese – evidentemente Xiaomi Mi 11 Ultra non sarà il solo a montare fotocamere posteriori parecchio vistose.

Huawei P50 Pro lascia senza parole

In queste ore i colleghi di Letsgodigital ci mostrano alcuni render realizzati prendendo in considerazione le informazioni, i rumor e i leak su Huawei P50 Pro pubblicati negli scorsi giorni. Il video render presente in calce alla news ruota evidentemente attorno al modulo fotografico posteriore, di cui si dice sarà il primo al mondo a montare un sensore Sony IMX800 da 1 centimetro che l’azienda giapponese dovrebbe presentare ad aprile.

In base ad alcuni leak pubblicati su Twitter, si dice che Huawei P50 Pro monterà una fotocamera posteriore tripla con un sensore principale, un sensore ultra grandangolare e un sensore periscopico. L’unica differenza dal punto di vista fotografico fra questo modello e Huawei P50 Pro+, dovrebbe essere la presenza di una lente telescopica e il sensore ToF.

Huawei P50 Pro, il cui lancio è atteso il 27 aprile ma di cui si vocifera un rinvio a giugno, dovrebbe montare un display OLED da 6,6 pollici con risoluzione QHD+ da 2640 x 1200 pixel e refresh rate a 120 Hz, fotocamera punch hole centrale, display waterfall sui lati lunghi, sistema di speaker stereo e il processore HiSilicon Kirin 9000.

Ad oggi non conosciamo molte informazioni su Huawei P50, Huawei P50 Pro e Huawei P50 Pro+, ma siamo certi che l’azienda farà di tutto per tornare ad essere protagonista del mondo mobile dopo le gravi ripercussioni subite per colpa del ban USA.