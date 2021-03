C’è molta attesa per il lancio di Huawei P50, forse la serie di smartphone di fascia alta più importante di Huawei, in questo periodo storico scandito dalle importanti ripercussioni relative al ban USA. Nelle ultime settimane ci siamo spesso occupati delle ultime novità relative ai nuovi smartphone di Huawei, e quest’oggi entriamo in contatto con una notizia molto importante circa il futuro di Huawei P50.

Huawei P50 rimandato a giugno?

Un leak pubblicato su Weibo, infatti, indica che Huawei P50 sarebbe stato rimandato al mese di giugno. Come abbiamo pubblicato in questa news, ultimamente si era parlato del fatto che il colosso cinese avrebbe intenzione di presentare lo smartphone il 27 aprile prossimo, a ridosso della Huawei Developer Conference (HDC) in programma dal 24 al 26 aprile. Ovviamente il rumor circa il ritardo del lancio è tutto da valutare, ma potrebbe rappresentare il vero considerando le grandi sfide a cui la compagnia deve far fronte a partire dalla catena di approvvigionamento colpita sia dal ban USA che dalla carenza di semiconduttori.

Huawei MatePad Pro 2 passa dal TENAA

Cambiando argomento, il TENAA si è lasciato sfuggire alcune importanti informazioni sulla prossima generazione di tablet di fascia alta di Huawei, ovvero il successore dell’ottimo Huawei MatePad Pro. Da quel che possiamo notare dalle poche informazioni carpite dal database TENAA, Huawei MatePad Pro 2 presenta il codice prodotto WGR-AN19, supporta la connettività 5G SA/NSA e arriva con HarmonyOS pre-installato.

È la prima volta in assoluto che un tablet Huawei monta il sistema operativo proprietario al posto di Android, ma è assolutamente in linea con i piani strategici del colosso cinese che mira a montare HarmonyOS su 100 milioni di dispositivi entro il 2021