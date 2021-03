Dopo il leak sui render di Huawei P50 Pro, in queste ore il sempre affidabile Steve Hemmerstoffer ha pubblicato quelli che dovrebbero essere i render finali di Huawei P50. Esattamente come per il modello P50 Pro, anche la variante standard vedrebbe l’arrivo di un modulo fotografico incredibilmente vistoso, al punto tale da occupare buona parte della porzione superiore sinistra del retro del device.

Huawei si gioca il tutto per tutto

Se c’è una cosa che risulta estremamente chiaro dai render di Huawei P50, è che il colosso cinese non solo ha intenzione di tornare ad essere competitivo nel mondo mobile, fortemente ridimensionato dalle gravi conseguenze del ban USA che l’hanno portato a cedere a Xiaomi il posto di terzo produttore al mondo di smartphone, ma anche di dettare legge per quanto riguarda la fotografia su mobile.

A livello di design Huawei P50 è pressoché identico a Huawei P50 Pro, sebbene le piccole differenze visibili svelano una curvatura minore per il retro in vetro e il frame in metallo. In termini di dimensioni, invece, i render di Huawei P50 svelano misure da 148,9 x 71,06 x 8,5 mm con lo spessore del device che arriva fino a 10,6 mm a livello della fotocamera posteriore. Huawei P50 è atteso con flat da 6,4 pollici, cornici molto sottili e una fotocamera punch hole singola al posto della coppia presente invece sulla serie Huawei P40.

Cosa ne pensate di questi render di Huawei P50? Acquistereste uno smartphone con un camera bump così pronunciato? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.