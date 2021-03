Il lancio di Huawei Mate X2 ci ha trascinati nella scia dei rumor relativi alla presentazione di un’altra serie top di gamma attesa da tempo, quella di Huawei P50. Il colosso cinese, con la serie P(x), ha da sempre sbalordito il mercato con device di fascia alta caratterizzati da un design premium, hardware al top e moduli fotografici di altissimo livello.

Il lancio è atteso per metà aprile

Da ormai diverso tempo ci si chiede quando l’azienda presenterà l’attesa gamma di smartphone Android di fascia alta, ed in queste ore un inedito rumor ci svela quella che potrebbe essere la finestra temporale scelta dall’azienda cinese. Secondo alcune informazioni pubblicate da un leaker su Weibo, la famiglia Huawei P50 dovrebbe essere presentata in Cina il prossimo 17 aprile 2021, con la presentazione globale attesa invece per il mese di marzo.

Huawei P50, Huawei P50 Pro e Huawei P50 Pro+ sono attesi con display rispettivamente da 6,2 pollici, 6,6 pollici e 6,8 pollici. C’è molta attesa per quanto riguarda il modulo fotografico, da sempre uno dei punti di forza della serie P di Huawei, mentre per quanto riguarda l’hardware dovrebbero trovare posto i processori Kirin 9000E e Kirin 9000. Non è ancora chiaro quale sistema operativo sarà presente su Huawei P50, se sarà in dual boot (Android 11 e HarmonyOS) o se invece sarà per davvero il primo smartphone Huawei a montare HarmonyOS di default.

In copertina Huawei P40 e P40 Pro+