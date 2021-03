Facebook sta apportando una modifica al suo social Instagram che riguarda la traccia audio dei Reels pubblicati.

Quando si tocca la traccia audio di un video Reel ora viene mostrata una piccola anteprima scorrevole piuttosto che direttamente la pagina contenente tutti quelli che hanno utilizzato quell’audio.

E’ possibile vedere la funzionalità in azione nel tweet sottostante.

#Instagram is working on a small change when tapping on the audio track of a Reel 👀

ℹ️ Instead of directly opening the page containing all the Reels that have used that audio, a small summary of the audio track is shown first. pic.twitter.com/UOowPHphna

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 27, 2021