Se è vero che il team di Instagram ha “preso spunto” da Snapchat quando ha lanciato la funzionalità delle Storie, gli si deve tuttavia riconoscere il merito di avere continuato a lavorare al suo miglioramento, rendendola una delle feature principali di questo amato social network e un’altra importante novità potrebbe essere in arrivo.

Con il passare dei mesi Instagram ha arricchito le Storie di molte funzionalità, come la possibilità di aggiungere le GIF, gli adesivi o la musica di sottofondo e i risultati dell’impegno degli sviluppatori sono confermati dalla popolarità che sono andate conquistando, tanto che oggi possono vantare diverse centinaia di milioni di utenti su base giornaliera.

Instagram permetterà finalmente di salvare le bozze delle Storie

Stando a quanto reso noto da Alessandro Paluzzi su Twitter, a breve il team di Instagram potrebbe eliminare uno degli attuali limiti delle Storie, ossia l’impossibilità di iniziare a prepararne una da pubblicare poi in un secondo momento.

Allo stato attuale, infatti, una volta creata una Storia, se non la si vuole pubblicare immediatamente è necessario salvarla come semplice immagine, perdendo così gli eventuali elementi aggiuntivi (come le menzioni, la musica, gli adesivi, ecc.).

Ebbene, a breve gli utenti potranno contare su una funzionalità capace di salvare adeguatamente le bozze delle Storie:

E a confermare l’introduzione nel prossimo futuro di tale nuova funzionalità è stato lo stesso Adam Mosseri, capo del team di questo popolare social network.

Le immagini pubblicate da Paluzzi ci permettono di scoprire come funzionerà il sistema ideato da Instagram: una volta realizzata una Storia, gli utenti avranno la possibilità di salvarla come una bozza (con tutti gli elementi aggiunti) e di riaprirla in un secondo momento dal menu delle storie.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal team di sviluppatori di questo popolare social network per scoprire quando tale feature sarà messa a disposizione di tutti gli utenti.

Instagram per Android è disponibile gratuitamente nel Google Play Store: