Instagram di recente ha interrotto il supporto per tutti gli utenti europei per la funzionalità che consente l’invio di foto e video che scompaiono all’interno di Direct ma c’è un rimedio non troppo complicato per ripristinare tale feature.

Stando a quanto è possibile apprendere, la decisione di rimuovere la funzionalità in questione è legata a delle nuove regole per i servizi di messaggistica e a questo punto non è chiaro se ci saranno delle conseguenze anche per WhatsApp, il cui team di sviluppatori da tempo è al lavoro su una soluzione simile e che, pertanto, potrebbe non sbarcare nel Vecchio Continente.

Come continuare a inviare foto e video che scompaiono su Instagram

La buona notizia per gli utenti Instagram che desiderano continuare a inviare foto e video che scompaiono è che è ancora possibile farlo grazie a un’altra applicazione di questo popolare social network che ancora non è stata aggiornata alle nuove regole europee: stiamo parlando di Threads da Instagram, ossia un’app utilizzata esclusivamente per restare in contatto con gli amici intimi (“Threads è un modo semplice e veloce per condividere informazioni e non perdere aggiornamenti relativi agli amici più stretti“) ma che consente anche il consueto servizio di messaggistica con altre persone che si seguono sulla piattaforma.

Threads da Instagram per Android può essere scaricata gratuitamente dal Google Play Store:

Una volta installata, è sufficiente avviarla e aprire una qualsiasi chat, al cui interno sarà possibile scattare una foto e quindi selezionare il tasto per farla scomparire prima di inviarla al destinatario.

Ovviamente in qualunque momento tale feature potrebbe essere rimossa da Threads da Instagram con un nuovo aggiornamento e per chi proprio non riesce a fare a meno della possibilità di inviare foto e video che scompaiono l’unica soluzione potrebbe essere affidarsi a una release meno recente dell’app (disponibile su APK Mirror), ammesso e non concesso che il social network continui a supportare la funzionalità in questione.