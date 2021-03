In seguito alla rinnovata attenzione da parte di media e social media sul tema della sicurezza dei minori, dopo il controllo dell’età di TikTok per i ragazzi sotto i 13 anni e dopo le recenti inchieste da parte del Garante per la Privacy su Facebook e Instagram, anche il social delle foto sta per arrivare in una versione per ragazzi.

Instagram Kids in arrivo

Sulla falsariga di Facebook Messenger Kids, il dipartimento della società di Zuckerberg riservato a Instagram è al lavoro su una versione dello stesso per giovani sotto i 13 anni.

Solo qualche ora fa giungeva la notizia dell’introduzione di una nuova funzione sulla versione classica di Instagram che mira a impedire agli adulti di inviare messaggi a persone di età inferiore a 18 anni (qui per saperne di più).

Il piano è stato confermato da vari membri interni, compreso Adam Mosseri, l’attuale numero uno del social che, in occasione di un’intervista di BuzzFeed News ha commentato la faccenda con queste parole: “C’è ancora molto da fare, ma una parte della soluzione è creare una versione di Instagram per bambini e ragazzi di cui i genitori possano avere il controllo“.

Un primo passo verso un impiego più equilibrato, moderato e sicuro passa anche da qui; e a questo punto è verosimile aspettarsi una disponibilità ormai prossima.