Dopo aver visto, nelle scorse settimane, i trucchi nascosti di WhatsApp e Telegram è giunto il momento di parlare di Instagram, celebre e conosciuto social network con celate al suo interno funzioni nascoste interessanti e non sempre semplici da scovare.

A questo riguardo ecco una nostra selezione di 10 trucchi Instagram che permettono di guadagnare una migliore e più appagante esperienza d’uso!

Video trucchi Instagram

1. Come inserire più di una foto in una storia su Instagram

La prima funzione che proponiamo è la possibilità di inserire più foto all’interno di una storia su Instagram e per farlo occorre recarsi nel Play Store, installare l’applicazione Toolkit for Instagram Gbox e impostare “Gbox Keyboard” come tastiera predefinita.

Fatto ciò apriamo Instagram, creiamo una storia, premiamo sul simbolo testo e quando si aprirà la tastiera premiamo sul simbolo “immagini”. Scegliamo ora le foto da aggiungere alla storia.

Le foto si possono inserire singolarmente e non in gruppo, tuttavia non ci sono limiti di quantità.

2. Come aumentare la qualità di foto/video da mettere nelle storie

Per aumentare la qualità di una foto o video da inserire in una storia Instagram è bene prima scattare o filmare dalla fotocamera stock del telefono e solo dopo recarsi su Instagram per creare la storia e caricare le immagini effettuate.

In questo modo Instagram effettua una minor compressione al momento della pubblicazione della storia.

La differenza è maggiormente visibile con i video 4k a 60fps (se il terminale ne dispone).

3. Come richiedere la spunta blu sul profilo Instagram

Forse non eravate a conoscenza della possibilità di richiedere la spunta/badge blu di verifica dell’account senza badare al numero di follower sul proprio account.

Per farlo basta andare su Impostazioni > Account > Richiedi verifica, compilare il modulo, allegare le foto del documento d’identità e premere sul toggle “invia”.

Tuttavia, nonostante Instagram offra tale possibilità, precisiamo come non sia automatico che la richiesta venga accettata e per questo motivo consigliamo di incrementare la qualità del profilo e di seguire questi passaggi per i profili con un numero di follower superiore ai 5000.

4. Come inserire Emoji con bordo sfumato

Modificando il carattere del testo riusciamo ad aggiungere una sfumatura di sfondo alle emoji.

Nell’interfaccia di creazione della storia premiamo su “Aa” e selezioniamo, dalla tastiera, la faccina da inserire. Scegliamo il font “neon” e premiamo sull’icona per aggiungere il bordo al testo.

Se avete seguito questi passaggi correttamente avrete la vostra faccina con bordo sfumato.

5. Come cambiare il font di scrittura sulla Bio del profilo

La quinta funzione consente di modificare il font nella bio di Instagram. Al di là di quanto si potrebbe pensare la procedura non è complessa.

Entriamo nel nostro profilo Instagram, premiamo su “Modifica profilo” e copiamo il testo della biografia. Ci rechiamo poi al sito igfonts.info ed entriamo nel primo link.

Ora incolliamo la biografia copiata in precedenza, premiamo su “show more text fonts”, andiamo a copiare il testo con il carattere che ci piace di più e infine torniamo sul nostro profilo Instagram per incollare la biografia con il font modificato.

6. Come eliminare il tag da un post

Il sesto trucco fa riferimento alla possibilità di rimozione tag dai post di altre persone.

Entriamo nel nostro profilo Instagram, andiamo nella sezione dove sono presenti tutti i post in cui siamo taggati, premiamo sul post desiderato, selezioniamo i tre pallini in alto a destra del post, premiamo su “Opzioni per i tag” e selezioniamo la scritta in rosso “Rimuovimi dal post”.

7. Come nascondere i tag alle persone che visualizzano la storia

Altra funzione riguarda il come nascondere i tag alle persone che visualizzano la storia.

Entriamo nell’interfaccia “storia” di Instagram e per taggare le persone presenti nella storia possiamo modificare il colore del testo con il contagocce, poi selezionare il colore dello sfondo e così le altre persone non riusciranno a vedere il tag della persona con cui sei all’interno della storia.

8. Come cambiare lo sfondo di una storia senza colorare con il pennello

Rimaniamo sempre nell’interfaccia “storia” di Instagram perché ora proponiamo un trucco per cambiare il colore di sfondo con tinte unite di vari colori.

Scattiamo una foto dall’interfaccia stories, premiamo sul simbolo del pennello in alto, scegliamo il colore con cui vogliamo colorare lo sfondo, teniamo premuto in punto dello schermo per qualche secondo e in automatico tutto lo sfondo cambierà colore, senza perdere eccessivo tempo nel “disegnare” l’intera superficie.

9. Programmare l’uscita di un post

La nona funzione nascosta è la possibilità di pianificare la pubblicazione di un post su Instagram.

Scarichiamo dal Play Store l’applicazione Buffer e assicuriamoci di collegare l’account Instagram all’app. Creiamo poi un nuovo post con foto descrizione e hashtag e al momento della pubblicazione premiamo su “Share” > “Custom schedule” e selezioniamo data e ora di pubblicazione.

10. Usare Instagram da pc come se fosse su smartphone

Ultimo trucco ma non per questo il meno importante fa riferimento all’utilizzo di Instagram da pc come se fossimo su smartphone, sbloccando varie funzioni solitamente relegate alla sola app Instagram.

Per farlo ci rechiamo sul browser, cerchiamo “Instagram”, premiamo il primo link e dopo essere entrati nella schermata principale su Instagram, premiamo “F12” dalla tastiera e si apparirà il codice html della pagina. In alto, a sinistra della scritta “Elements”, premiamo su quel simbolo e ricarichiamo la pagina per avere Instagram in modalità tablet.