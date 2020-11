Facebook oggi sta lanciando una versione aggiornata dell’app Messenger Kids che conferisce all’app un aspetto più simile all’ultimo design di Facebook Messenger, con lo scopo di offrire ai più piccoli un’esperienza di utilizzo semplificata.

Tra le novità troviamo le chat impilate in un elenco verticale al posto dei blocchi più grandi e colorati che lampeggiano all’arrivo dei messaggi. Ora i messaggi non letti dal bambino si trovano nella parte superiore evidenziati in grassetto e contrassegnati con un punto blu, inoltre sono state aggiunte anche anteprime di messaggi e media.

Messenger Kids ottiene il look di Facebook Messenger

La riprogettazione di Messenger Kids introduce anche una nuova navigazione con due schede di navigazione dedicate “Chat” ed “Esplora” nella parte inferiore dello schermo, le quali permettono agli utenti più piccoli di passare dalle loro conversazioni alle altre attività fornite dall’app, come i mini giochi.

L’update aggiunge a Messenger Kids una nuova opzione per personalizzare i colori delle bolle di chat, comprese quelle individuali e di gruppo, inoltre ora i bambini possono avviare una chiamata dalla posta in arrivo con un nuovo swipe.

Facebook si riferisce all’aggiornamento come a un test, ma l’entità delle modifiche apportate a Messenger Kids rappresentano un rinnovamento che difficilmente verrà annullato dal feedback degli utenti, solo che la società probabilmente vuole concedersi più tempo prima di impegnarsi in un’implementazione globale.

Facebook afferma che le nuove funzionalità verranno distribuite inizialmente ai bambini che utilizzano un iPhone negli Stati Uniti e in Canada e nei mesi a venire verranno estese ad altri dispositivi e mercati.

