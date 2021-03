Oltre a correggere qualche suo problemuccio, come il bug audio legato ad alcuni smartphone aggiornati ad Android 11, Android Auto ultimamente non manca di apportare varie novità più o meno rilevanti. Ecco quelle degne di nota che sono già disponibili su larga scala.

Le novità di Android Auto

Quello che per diverso tempo è stato una specie di cantiere a cielo aperto, in tempi recenti ha ricevuto un notevole interesse da parte degli utenti e da Google stessa che, via via, è stata capace di risolvere vari problemi e di garantire ad Android Auto una certa stabilità.

Con l’obiettivo di superare o quantomeno competere con lo storico rivale Apple CarPlay, la piattaforma di casa Big G ha introdotto varie novità utili che hanno l’obiettivo di migliorarne l’esperienza d’uso.

Lo split screen, nel nostro caso la possibilità di poter mostrare due app fianco a fianco sullo schermo, ad esempio, è una funzione ideale per le nuove vetture che offrono monitor sempre più ampi e quindi più sfruttabili per visualizzare un maggior numero di contenuti.

Questa, come le altre novità annunciate già nelle scorse settimane, le nuove app di navigazione che vanno a fiancheggiare Google Maps e Waze (TomTom AmiGO, Sygic, MapFactor, Chargemap e via dicendo), la possibilità di cambiare gli sfondi o di dilettarsi con giochi linguistici, sono già disponibili, come viene ribadito sui canali social di Android.

Your road trips just got a whole lot more exciting. Enjoy custom wallpapers, voice-activated games and more new features on #AndroidAuto. pic.twitter.com/xbGMlMIbAm — Android (@Android) March 24, 2021

Putacaso non le aveste notate, verificate di avere installato sullo smartphone l’ultima versione di Android Auto disponibile utilizzando il badge qui sotto.