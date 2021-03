Da diverso tempo ormai sappiamo che Google sta lavorando all’implementazione del tanto atteso supporto allo split screen su Android Auto per le macchine munite di abitacoli piuttosto ampi, ed in queste ore scopriamo che diversi utenti stanno finalmente ricevendo la possibilità di utilizzare due app contemporaneamente.

Lo split screen si fa strada su Android Auto

Secondo quanto mostrato dall’utente u/My_Name_Is_Taken su Reddit, una volta disponibile, la modalità split screen permette di posizionare due app a schermo con la principale posizionata a sinistra e la secondaria a destra. L’idea di Google è quella di offrire circa il 70% della UI a disposizione per l’app principale – nel caso dello screenshot si parla di Spotify -, con alla secondaria il restante 30%. L’utente u/heresyfnod conferma inoltre che è possibile cambiare la disposizione della app a proprio piacimento.

Ad oggi il supporto alla modalità split screen per Android Auto è evidentemente indicato alle sole automobili munite di abitacoli spaziosi, ma un altro utente conferma che è possibile utilizzare l’applicazione HeadUnit Reloaded (qui il link al download) per modificare manualmente la risoluzione del pannello del proprio sistema di infotainment e far credere ad Android Auto di trovarsi su un’autovettura con un abitacolo molto più spazioso di quanto non sia in realtà.

Purtroppo non è chiaro quali sono i modelli di automobili supportate né la tempistica del rilascio di questa feature, pertanto è possibile che ci vorrà del tempo prima che arriverà anche nel nostro Paese.