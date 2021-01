Per anni Android Auto è stata una piattaforma limitata alle sole app di Google per quanto riguarda la navigazione, quindi la scelta cadeva per forza su Google Maps o Waze.

L’anno scorso Google ha deciso di aprire Android Auto anche ad altri sviluppatori e in futuro la piattaforma dovrebbe accogliere sempre più app di terze parti. Nelle ultime settimane Sygic e Tomtom AmiGo sono già sbarcati su Android Auto.

Android Auto abbraccia app di navigazione di terze parti

La fase di test chiusa è finalmente iniziata a dicembre per le prime app di terze parti, ma ora Google la ha ampliata rendendola disponibile per tutti tramite Google Play Store.

E’ chiaro che così facendo Google apre le porte alla concorrenza nei confronti di Google Maps e Waze, ma a volte sono preferibili delle app più specifiche, come quelle per le stazioni di ricarica dell’auto che sono in sviluppo da parte di altre società.

Purtroppo al momento non è disponibile alcun strumento di ricerca per trovare rapidamente le app compatibili con Android Auto, pertanto bisogna sapere in anticipo quali sono quelle che dovrebbero essere utilizzate per verificarne la compatibilità.

In ogni caso la scelta del colosso di Mountain View rappresenta un grande passo verso un Android Auto migliore. Questo mese la piattaforma si è aggiornata con nuovi sfondi, rilevamento cavi USB e altre novità.