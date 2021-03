Stanno iniziando a moltiplicarsi i rumor aventi come protagonista Samsung Galaxy S21 Fan Edition, atteso “jolly” della serie Samsung Galaxy S21 apparso adesso in una nutrita serie di immagini render di qualità.

Un’eredità pesante da raccogliere

Presentato nel mese di settembre dello scorso anno e da molti indicati come il modello meglio riuscito della serie di riferimento, Samsung Galaxy S20 Fan Edition ha raccolto fiumi di consensi tra gli appassionati e gli addetti ai lavori per la sua capacità di mettere insieme una dotazione tecnica di altissimo profilo e un prezzo onesto.

Per tutti questi motivi è altamente plausibile che il produttore sudcoreano voglia provare a replicare il successo attraverso un modello Samsung Galaxy S21 (FE) Fan Edition e infatti già il mese scorso si era parlato di lavori in corso.

Lo scorso anno Samsung aveva scelto le tempistiche di rilascio ideali, essendo settembre a metà strada tra la serie Galaxy S corrente quella successiva. La stessa tabella di marcia potrebbe essere seguita quest’anno e anzi si potrebbe addirittura raddoppiare: nella seconda metà del 2021 potrebbe arrivare anche un Samsung Galaxy Note 21 FE.

Samsung Galaxy S21 Fan Edition: possibile design

Il successo di Galaxy S20 Fan Edition ha segnato una svolta per Samsung che ha toccato persino la nuova serie flagship Galaxy S21: il modello standard ne ha infatti ereditato alcune scelte volte (anche) al contenimento dei costi, come il retro in plastica e il display “solo” Full HD+. Ciò ha permesso di avere prezzi di ingresso più bassi rispetto alla serie Galaxy S20 e si è tradotto in vendite iniziali più convincenti.

Questi passi di Samsung Galaxy S21 in direzione di Galaxy S20 FE pongono un grosso punto interrogativo su caratteristiche e feature del futuro Samsung Galaxy S21 Fan Edition. Insomma, resta da capire che cosa il produttore sceglierà di tagliare per tenere più bassa l’asticella del prezzo.

Delle specifiche tecniche ci occupiamo nel prossimo paragrafo, qui invece è possibile azzardare qualche previsione in merito al design, che farà presumibilmente trasparire lo stretto legame di parentela con Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra.

Queste ipotesi sono state tradotte in prime concrete immagini render grazie al lavoro del graphic designer Giuseppe Spinelli (aka Snoreyn) in collaborazione con LesGoDigital.

L’autore ha provato a mettere insieme le linee di Galaxy S21 e Galaxy S20 FE e immaginato la scelta di una palette di colori chiara – gray, blue, purple e green –, pensata per attrarre i giovani.

Come (quasi) ogni top di gamma che si rispetti, Samsung Galaxy S21 Fan Edition non dovrebbe essere sprovvisto della certificazione IP68 contro acqua e polvere. Inoltre, similmente a quanto accaduto col resto della serie Galaxy S21, il vano SIM sarà probabilmente spostato sul lato inferiore del dispositivo. Sembra poi scontata l’assenza per la porta jack audio da 3,5 mm.

Osservando il retro di questo ipotetico Galaxy S21 FE salta immediatamente all’occhio il comparto fotografico: al fine di tenere più bassi i costi, viene ipotizzata una rinuncia all’elegante Contour Cut della serie Galaxy S21 in favore di un design più simile a quello dello scorso anno. Quel senso di fusione col resto del corpo del device viene in parte recuperato colorando il modulo fotografico in tinta con la back-cover.

Rimanendo sulle fotocamere, è difficile immaginare un upgrade tecnico importante rispetto allo scorso anno, d’altronde anche su Galaxy S21 sono state fatte scelte conservative. Insomma, potremmo ritrovare due sensori da 12 MP e uno da 8 MP rispettivamente con ottiche standard, ultrawide e tele 3x.

A bordo del device ci sarà naturalmente Android 11 con interfaccia One UI 3.1 e tutte le ultime funzioni introdotte (Object Eraser, registrazione Multi Mic, Single Take e quant’altro).

Samsung Galaxy S21 Fan Edition: possibile scheda tecnica

Per quanto riguarda la scheda tecnica di Samsung Galaxy S21 Fan Edition, la fonte ipotizza un display da 6,5″ Full HD+, a metà strada tra la diagonale di S21 e quella di S21+, con refresh rate a 120 Hz probabilmente privo di supporto HDR. La fotocamera anteriore troverà posto nel solito foro nello schermo.

Quanto al SoC, viene presunta la presenza dello stesso Exynos 2100 che muove i fratelli maggiori e ad affiancarlo dovrebbero esserci 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna, che difficilmente sarà espandibile.

Passando alla batteria, lo scorso anno Galaxy S20 FE aveva riproposto la stessa 4.500 mAh di Galaxy S20+. Alla luce di ciò, Samsung Galaxy S21 Fan Edition potrebbe ereditare la 4.800 mAh di Galaxy S21+, con annessa ricarica rapida cablata a 25 W e magari anche wireless a 15 W.

Samsung ha rimosso caricabatterie e cuffie dalla confezione di vendita della serie Galaxy S21 e anche il modello FE potrebbe farne le spese.

Chiudiamo col discorso relativo al prezzo. Innanzitutto, a differenza di quanto accaduto lo scorso anno, questa volta esisterà solo il modello 5G. Poi, dal momento che il modello base della serie Galaxy S21 parte da un prezzo di 879 euro e che per settembre sarà già sensibilmente calato, Samsung potrebbe evitare sovrapposizioni mantenendo lo stesso prezzo di ingresso di Galaxy S20 FE, ovvero 669 euro. Anche in questo caso ci sarebbe un taglio di prezzo, visto che quello citato valeva per il modello 4G, mentre la variante 5G partiva da 769 euro.

Che cosa ne pensate, sareste interessati ad un Samsung Galaxy S21 Fan Edition? Quali compromessi accettereste in cambio di un prezzo più basso? Ditecelo nei commenti.