Forte del successo ottenuto lo scorso anno con Samsung Galaxy S20 Fan Edition, il colosso asiatico sarebbe pronto a riprovarci anche nel 2021. Lo riporta Sammobile che cita fonti attendibili secondo cui Samsung starebbe sviluppando il modello SM-G990B, che arriverebbe sui mercati col nome di Samsung Galaxy S21 FE.

Android 11 e supporto al 5G

Al momento non ci sono molte informazioni sul nuovo smartphone, abbastanza normale visto che è ancora in fase di sviluppo. È probabile che, riprendendo le scelte fatte lo scorso anno, Samsung Galaxy S21 FE riprenderà alcune delle caratteristiche tecniche di Galaxy S21 e S21+, tra cui la sola connettività 5G.

Lo scorso anno Samsung aveva presentato due varianti, sia con modem LTE sia con modem 5G, ma è probabile che anche la fan Edition seguirà l’esempio della serie S21, quindi nella sola versione 5G. Oltre a questi dettagli è certa la presenza di Android 11 già al momento del lancio, una memoria interna d 128 o 256 GB e almeno quattro colorazioni.

Si parla di grigio, rosa, viola e bianco, ma non è escluso che vengano proposte anche colori particolari, magari venduti in esclusiva su Samsung Store come è accaduto per la serie S21. Per avere maggiori informazioni in merito a Samsung Galaxy S21 FE, ammesso che il produttore sud coreano mantenga la stessa denominazione dello scorso anno, dovremo attendere ancora qualche settimana. Non mancheremo di tenervi informati in merito, quindi continuate a seguirci.