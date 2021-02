Aggiornamenti in rollout per quattro smartphone Huawei, con novità più o meno importanti. Le più interessanti sono in distribuzione su Huawei Nova 5T, che sta iniziando a ricevere a livello globale la EMUI 11, ma non mancano miglioramenti per Huawei Mate 40, Huawei Mate 40 Pro e Huawei P40 Lite 5G.

Novità Huawei Nova 5T

Dopo Huawei P30 e P30 Pro, anche Huawei Nova 5T sta finalmente iniziando a ricevere la EMUI 11. Si tratta più precisamente della versione 11.0.0.138, che richiede un download di quasi 2 GB vista la quantità di novità: tra queste possiamo citare le nuove modalità multiwindow e Multi-Screen Collaboration, le rinnovate animazioni e tutti i miglioramenti a livello di efficienza.

Lo smartphone è arrivato sul mercato in compagnia di EMUI 9.1, e dopo essere passato da EMUI 10.0 e 10.1 sta iniziando ad accogliere l’ultima release sviluppata dalla casa cinese.

Novità Huawei Mate 40 e Huawei Mate 40 Pro

Aggiornamenti in distribuzione anche per Huawei Mate 40 e Huawei Mate 40 Pro, due dispositivi già alla versione 11 della EMUI fin dal lancio. Il primo sta ricevendo la versione 11.0.0.165 SP1, il secondo la 11.0.0.165 SP2: le novità riguardano principalmente l’ottimizzazione generale del sistema, ma abbiamo anche miglioramenti per alcuni effetti nella visualizzazione dell’interfaccia.

Novità Huawei P40 Lite 5G

In rollout un aggiornamento anche per Huawei P40 Lite 5G, che porta con sé la EMUI 10.1.1.215. Le novità non sono particolarmente numerose: troviamo le patch di sicurezza di dicembre 2020, miglioramenti per l’interfaccia del display e ottimizzazioni generali per il sistema. Il download richiesto è di 683 MB.

Come aggiornare Huawei Nova 5T, Mate 40, Mate 40 Pro e P40 Lite 5G

Per aggiornare Huawei Nova 5T, Huawei Mate 40, Huawei Mate 40 Pro e Huawei P40 Lite 5G potete recarvi nelle impostazioni di sistema, alla voce dedicata agli update software. Il rollout dei nuovi firmware potrebbe non aver ancora raggiunto il nostro Paese, quindi nel caso non riusciate a trovare niente di nuovo non dovete fare altro che attendere qualche giorno.

Allora, avete già aggiornato il vostro smartphone?