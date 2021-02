A oltre due mesi dalla disponibilità per i modelli cinesi, Huawei P30 e Huawei P30 Pro ricevono l’aggiornamento con la EMUI 11 Global in versione stabile. La casa cinese ha dunque mantenuto le promesse e, via via, sta iniziando a distribuire l’atteso aggiornamento sul mercato globale.

Le novità dell’aggiornamento

Come ormai noto, l’aggiornamento alla EMUI 11 introduce anche sugli ex top di gamma di Huawei una vasta serie di novità e miglioramenti più e meno importanti all’interno di un pacchetto dal peso di 1,81 GB.

Si va dai nuovi temi con sfondi più recenti, per la schermata di blocco e per la homepage oltre che per l’Always on Display, ai nuovi effetti di animazione e suonerie.

Estetica a parte, arriva su Huawei P30 e P30 Pro un software gestuale rinnovato, una migliore gestione del multi-schermo e altro ancora.

Come aggiornare

La versione della EMUI 11 per Huawei P30 e P30 Pro è contraddistinta dal numero 11.0.0.138. Per verificare la presenza del nuovo aggiornamento, come al solito, occorre recarsi nella pagina riservata agli aggiornamenti di sistema del menù impostazioni e avviare la ricerca manuale dell’aggiornamento, nel caso in cui il telefono non lo rilevi automaticamente.

Prima di installare l’update, è consigliabile tuttavia effettuare un reset sia per evitare eventuali problemi, previo backup dei file più importanti (qui la nostra guida dedicata).

Comunque, putacaso il telefono non rilevi ancora nulla, basta pazientare un po’ perché, come al solito, l’aggiornamento è distribuito a scaglioni.