La scelta di un nuovo smartphone può essere difficile e richiede la valutazione di una serie di aspetti più o meno importanti. Anche se molto spesso è sottovalutata, l’emissione di radiazioni elettromagnetiche, detta Valore SAR, è da tenere in considerazione al pari del resto delle caratteristiche. Cerchiamo in primis di capire di cosa si tratta, valutando poi una lista di dispositivi più virtuosi rilasciati tra la fine del 2020 e gli inizi del 2021.

Video di approfondimento sui valori SAR

Valori SAR, capiamo cosa sono

Quando parliamo di valori SAR parliamo del tasso di assorbimento specifico ossia la percentuale di energia elettromagnetica assorbita dal nostro corpo durante l’esposizione ad un campo elettromagnetico a radiofrequenza. Questo dato viene calcolato preventivamente su qualsiasi apparecchiatura elettronica per evitare che vengano immessi sul mercato oggetti potenzialmente pericolosi per la salute.

Questo valore ha come unità di misura il W su Kg (W/Kg) che indicherà l’energia assorbita dai nostri tessuti generando calore. A livello mondiale esistono enti speciali che si occupano di definire degli standard da non oltrepassare e a cui tutti i produttori devono sottostare. In Europa troviamo ad esempio il CENELTEC (Comitato Europeo di Normazione Elettrotecnica) che ha stabilito il limite massimo per le emissioni a radiofrequenze in 2 W/kg calcolato su 10 grammi di tessuto. Questo valore scende poi a 1.6 W/Kg in America, calcolato su un solo grammo di tessuto.

Ovviamente i valori che possiamo leggere sul sito del produttore dei nostri smartphone o nelle varie schede tecniche non rispecchiano completamente la situazione ideale perchè sono ottenuti mediante difficili test di laboratorio. Come molti di voi avranno senz’altro notato i Valori SAR si compongono di due numeri, un valore alla testa ed uno al corpo. Questo è chiaramente il risultato del diverso utilizzo che è possibile fare con il proprio dispositivo durante le fasi di chiamata e non.

I più virtuosi, la classifica nel 2021

In giro sfortunatamente non si trovano classifiche aggiornate sui Valori SAR dei dispositivi più recenti. Per cui abbiamo dovuto collezionare i dati in posti differenti, anche alla luce del fatto che molti produttori omettono deliberatamente le informazioni dalle proprie schede tecniche. Quello che ne è uscito era auspicabile, tutti i produttori sono infatti migliorati nel tempo, fatto salvo della piccola inflessione dovuta all’introduzione della nuova rete 5G.

Vediamo quindi quali sono gli smartphone più virtuosi di questo inizio 2021:

iPhone 12 Pro (0.99 W/Kg per testa e corpo)

(0.99 W/Kg per testa e corpo) Samsung S21 Ultra 5G (0.714 W/Kg testa, 1.58 W/Kg corpo)

(0.714 W/Kg testa, 1.58 W/Kg corpo) Xiaomi Mi 10 Lite (0.793 W/Kg testa, 1.18 W/Kg corpo)

(0.793 W/Kg testa, 1.18 W/Kg corpo) Oppo Find X2 Pro (0.8 W/Kg testa, 1.13 W/Kg corpo)

(0.8 W/Kg testa, 1.13 W/Kg corpo) Oneplus 8 Pro (0.950 W/Kg testa, 1.26 W/Kg corpo)

(0.950 W/Kg testa, 1.26 W/Kg corpo) Lg Wing (0.357 W/Kg testa, 1.304 W/Kg corpo)

(0.357 W/Kg testa, 1.304 W/Kg corpo) Vivo X50 Pro (0.34 W/Kg, 0.88 W/Kg)

Come possiamo notare nonostante il pieno supporto alla tecnologia 5G il campione della nostra classifica è Vivo X50 Pro. È interessante vedere come un brand appena sbarcato in Europa si stia impegnando per fornire prodotti al top e in alcuni casi addirittura migliori dei suoi sfidanti. Anche Xiaomi ha fatto passi da gigante rispetto a solo pochi anni fa, uniformandosi ottimamente agli standard imposti dal CENELTEC, basti vedere che qualche anno fa era fra i peggiori con Xiaomi Mi A1.

In Conclusione

Ovviamente conoscere quale smartphone ha Valori SAR più alti o più bassi non fornisce un reale beneficio. Come già detto infatti tutti i dispositivi vengono testati precedentemente e per essere commercializzati devono necessariamente rispettare il valore imposto dall’Unione Europea. Riteniamo però che possa essere un ottimo spunto per valutare quali produttori stiano investendo di più per migliorare i propri flagship.