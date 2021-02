Il lancio di Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra 5G è combaciato con la presentazione della One UI 3.1, la nuova release della personalizzazione Samsung di Android. Quest’oggi, come annuncia il comunicato stampa dell’azienda, alcune feature della One UI 3.1 iniziano a trovare posto anche sull’intera gamma Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Z Fold2 5G e Samsung Galaxy Z Flip.

Tante feature della One UI 3.1 in arrivo

“Samsung si impegna a garantire che i nostri dispositivi continuino a fornire le esperienze mobili aggiornate per tutto il loro ciclo di vita“, dichiara TM Rog, Presidente del ramo mobile di Samsung. “Dopo l’annuncio degli aggiornamenti del sistema operativo Android di 3a generazione per determinati dispositivi Galaxy, ci assicuriamo di fornire ai nostri consumatori nuove potenti funzionalità non appena disponibili. Il nostro aggiornamento One UI 3.1 segna un importante passo successivo in quella missione.”

I miglioramenti della modalità di scatto Single Take sono così finalmente disponibili anche per gli utenti muniti di uno dei device sopracitati, tramite cui è possibile scattare foto e registrare video contemporaneamente, semplicemente premendo un tasto. L’update alla One UI 3.1 svela inoltre l’introduzione del tool che permette di rimuovere oggetti da una foto, semplicemente con un tap. Migliora inoltre la gestione dell’autofocus e della esposizione automatica, adesso gestibili direttamente in fase di scatto tramite semplici tap così da mettere sempre a fuoco l’oggetto principale della foto.

La modalità di registrazione Pro Video permette di registrare audio da più sorgenti, in modo che i creator possano realizzare vlog registrando contemporaneamente l’audio dal telefono e dai dispositivi Bluetooth connessi ad esso, come ad esempio Samsung Galaxy Buds Pro, Samsung Galaxy Buds Live e Samsung Galaxy Buds+.

L’aggiornamento One UI 3.1, infine, aggiunge anche alcune particolari feature pensate per la condivisione sicura di file e documenti e molto altro. L’aggiornamento alla One UI 3.1 per gli smartphone Samsung parte già da oggi, con la disponibilità effettiva differente da paese a paese.