Chi acquista uno smartphone o un tablet di Samsung spesso lo fa anche per il supporto software che il team di sviluppatori del colosso coreano è in grado di garantire agli utenti e che si traduce in aggiornamenti rilasciati con grande costanza, oltre che in app e funzioni esclusive.

Un esempio in tal senso è rappresentato da Samsung Notes, popolare applicazione dell’azienda coreana, studiata per consentire agli utenti di prendere appunti e visualizzare file PDF, che pare destinata ad arricchirsi a breve di una nuova funzionalità dedicata a S Pen.

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In arrivo una nuova funzione per Samsung Notes

Stando a quanto emerge dal codice della versione 4.4.45.37 dell’app Samsung Notes, il team di sviluppatori del colosso coreano è al lavoro su una funzione chiamata Drag handwriting e che consente agli utenti di trascinare il testo scritto a mano per creare più spazio, ciò tenendo premuto a lungo sul testo con la S Pen per riposizionarlo (“Press and hold, then drag handwriting with your S Pen to create more space“).

Questa nuova versione dell’app include anche delle stringhe per le note create in una versione più recente di Samsung Notes: i messaggi in questione hanno il compito di avvisare gli utenti che l’apertura di una nota potrebbe essere bloccata o consentita soltanto in modalità di sola lettura fino a quando non sarà disponibile il prossimo aggiornamento dell’app per il telefono o il tablet.

In pratica, queste stringhe sono separate dallo strumento di scrittura a mano libera ed indicano che il team di Samsung si sta preparando a gestire la compatibilità delle note che usano alcune delle nuove funzionalità dell’applicazione.

Al momento no si sa quando la funzione Drag handwriting sarà messa a disposizione di tutti gli utenti di Samsung Notes.