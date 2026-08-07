Google sta portando su Wear OS una novità grafica pensata per rendere l’esperienza con Gemini ancora più coerente su tutti i dispositivi. Il nuovo assistente vocale per smartwatch, infatti, sta ricevendo una veste visiva completamente rinnovata che ricalca da vicino lo stile Neural Expressive già visto sugli smartphone Android, segnando così un passo importante verso l’uniformità del design tra telefoni, tablet e orologi intelligenti.

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Come cambia l’attivazione di Gemini sugli smartwatch

Per prima cosa, è utile ricordare che fino a poco tempo fa attivare Gemini su un dispositivo Wear OS significava aprire l’applicazione a schermo intero, con un’esperienza ben distinta rispetto a quella offerta su smartphone.

Con l’arrivo di questo aggiornamento, però, le cose cambiano radicalmente: l’assistente si presenterà ora sotto forma di overlay, ovvero un livello grafico che si sovrappone direttamente al quadrante attivo del proprio orologio, senza più la necessità di aprire un’app separata. L’approccio ricalca quanto già avviene su smartphone e tablet Android, dove Gemini compare come uno strato semi-trasparente sopra la schermata in uso, permettendo un’interazione più rapida e naturale.

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Lo stile grafico Neural Expressive sul polso

Il tratto distintivo di questa nuova interfaccia è proprio lo sfondo animato Neural Expressive, una texture visiva dinamica che Google ha già introdotto da tempo sulla versione mobile di Gemini. A questo si aggiungono la scintilla luminosa che rappresenta l’assistente e un messaggio di saluto personalizzato che appare all’apertura.

Dalle immagini pubblicate sul Play Store emerge inoltre che l’interfaccia mostrerà la trascrizione testuale del comando vocale pronunciato dall’utente, oltre a una conferma visiva delle azioni intraprese dall’assistente, così da rendere più chiaro e trasparente ogni passaggio dell’interazione.

Non manca poi un piccolo ma significativo dettaglio legato alla privacy, con l’indicatore di sistema che segnala l’utilizzo attivo del microfono, storicamente posizionato nella parte inferiore dello schermo, ora spostato nella parte superiore.

Un design omogeneo anche nell’app completa

La buona notizia per chi utilizza regolarmente Gemini su Wear OS è che questo restyling grafico non riguarda soltanto la modalità overlay, ma si estende anche all’app completa. In questo modo, l’intero sistema dell’assistente su smartwatch adotta lo stesso linguaggio visivo già sperimentato su smartphone, contribuendo a un’esperienza utente più coerente indipendentemente dal dispositivo utilizzato.

È bene sottolineare che, almeno per il momento, si tratta esclusivamente di un intervento sull’aspetto grafico, mentre Google non sembra aver apportato modifiche sostanziali al funzionamento interno o alla qualità delle risposte fornite dall’assistente.

Inoltre, ricordiamo anche che la nuova interfaccia non arriva del tutto a sorpresa. Il design era infatti già stato mostrato in anteprima lo scorso maggio, quando erano emerse le prime immagini di questa veste grafica applicata anche al Samsung Galaxy Watch 9. Dunque, finalmente, è la concretizzazione di un progetto che Google ha maturato nel tempo, testando l’estetica su più fronti prima di procedere con un rilascio più ampio.

Si segnala altresì che su Wear OS sta arrivando anche Gemini Intelligence, una funzione che introdurrà capacità di automazione dei task direttamente dal polso, disponibile sui prossimi modelli di smartwatch.