Nel corso di un Galaxy Unpacked svoltosi completamente online, a causa della situazione sanitaria, Samsung ha svelato oggi al mondo la sua nuova linea di flagship, composta come lo scorso anno da ben tre smartphone. Diamo dunque il benvenuto a Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21 e Samsung Galaxy S21 Ultra, che introducono nuove possibilità di connessione e condivisione, una elevata qualità foto e video e un design innovativo, per garantire il meglio del mercato.

Samsung rinnova il design della parte posteriore, con la fotocamera racchiusa in un elemento che si fonde con il frame laterale e che include tre o quattro sensori a seconda della variante. Scopriamo innanzitutto la scheda tecnica dei tre smartphone, prima di parlare delle tante novità introdotte quest’anno da Samsung.

Caratteristiche tecniche di Samsung Galaxy S21

Partiamo dunque dal più piccolo dei tre flagship, che può contare su uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici con risoluzione FullHD+ (1080 x 2400 pixel), con tecnologia punch hole per alloggiare la fotocamera frontale, frequenza di refresh variabile da 48 a 120 Hz e vetro protettivo Gorilla Glass 7.

Sotto alla scocca, protetta da vetro anche nella parte posteriore, trova posto un chipset Exynos 2100, realizzato con processo produttivo a 5 nanometri e dotato di CPU con un core Cortex-X1 a 2,9 GHz, tre core Cortex-A78 a 2,8 GHz e quattro core Cortex-A55 a 2,2 GHz ad alta efficienza energetica.

È inoltre presente una GPU Mali-G78 a 14 core, in grado di fornire prestazioni superiori del 40% rispetto alla GPU del flagship precedente. Ad affiancare il chipset troviamo 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna non espandibile.

Il comparto fotografico può contare su una fotocamera frontale da 10 megapixel, alloggiata nel foro nel display, mentre nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera. Il sensore principale, da 12 megapixel (f/1.8) con stabilizzazione ottica, è affiancato da un sensore ultra grandangolare (FoV 120 gradi) da 12 megapixel (f/2.2) e da un teleobiettivo con zoom 3x da 64 megapixel (f/2.0) con stabilizzazione ottica. È presente la funzione Space Zoom 30x.

Di altissimo livello la connettività con supporto alle reti fino al 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS e connettore USB Type-C. Attraverso quest’ultima è possibile ricaricare la batteria interna, che ha una capacità di 4.000 mAh con ricarica rapida cablata e wireless. Le dimensioni infine sono di 151,7 x 71,2 x 7,9 millimetri e peso di 172 grammi.

Da segnalare la certificazione IP68 per la resistenza ad acqua e polvere, gli speaker stereo messi a punto da AKG, la ricarica wireless inversa e il lettore di impronte sotto al display. Il sistema operativo, su tutti e tre i modelli, è Android 11 con interfaccia One UI 3.1.

Caratteristiche tecniche di Samsung Galaxy S21+

Samsung Galaxy S21+ può contare su uno schermo decisamente più ampio del fratello minore, con il quale condivide però buona parte della scheda tecnica. Si parte da uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici con risoluzione FullHD+ (1080 x 2400 pixel) e frequenza di refresh variabile tra 48 e 120 Hz.

Ritroviamo ovviamente il chipset Exynos 2100, affiancato anche in questo caso da 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna, non espandibile. Invariata rispetto a S21 anche la connettività, così come il comparto fotografico, con tre sensori nella parte posteriore e uno al frontale.

Cambia la batteria, che su Samsung Galaxy S21 Ultra raggiunge i 4.800 mAh, sempre con ricarica rapida cablata e wireless e ricarica wireless inversa. Ritroviamo anche il lettore di impronte sotto al display, la certificazione IP68, gli speaker stereo messi a punti da AKG oltre alla tecnologia UWB.

Le dimensioni si attestano a 161,5 x 75,6 x 7,8 millimetri per 202 grammi di peso.

Caratteristiche tecniche di Samsung Galaxy S21 Ultra

Decisamente diverso Samsung Galaxy S21 Ultra, che dei fratelli minori riprende solo il chipset Exynos 2100. Si parte da uno schermo Dynamic AMOLED 2X (con refresh variabile tra 10 e 120 Hz), con diagonale di 6,8 pollici e risoluzione WQHD+ (1440 x 3200 pixel).

Ad affiancare il chipset troviamo 12 o 16 GB di RAM e 128/256/512 GB di memoria interna non espandibile. La connettività si arricchisce del supporto al WiFi 6E, mentre il comparto fotografico è decisamente più ricco rispetto alle due varianti più “economiche”.

Nella parte frontale, all’interno del foro nello schermo, trova posto un sensore da 40 megapixel, mentre nella parte posteriore sono state impiegate quattro fotocamere, assistite da un sistema di messa a fuoco laser.

Il sensore principale ha una risoluzione di 108 megapixel (f/1.8) con stabilizzazione ottica ed è affiancato da un sensore ultra grandangolare (FoV 120 gradi) da 12 megapixel (f/2.2), un sensore da 10 megapixel (f/2.4) con zoom ottico 3x e stabilizzazione ottica e da un sensore da 10 megapixel (f/4.9) con zoom ottico 10x, stabilizzazione ottica dell’immagine e sistema di lenti periscopiche.

Funzionalità e design della serie Samsung Galaxy S21

Se nella parte frontale le novità sono sostanzialmente assenti, nella parte posteriore della serie Galaxy S21 è possibile apprezzare il nuovo design della fotocamera, con i sensori racchiusi in un elemento che va a raccordarsi con il frame laterale, una soluzione innovativa chiamata Contour Cut e che Samsung promette di riportare anche su altri modelli.

I nuovi display della serie Galaxy S21 sono equipaggiati con la tecnologia Eye Comfort Shield, che adatta automaticamente il livello della luce blu per ridurre l’affaticamento degli occhi in ogni momento della giornata.

I nuovi flagship sono in grado di offrire il meglio anche dal punto di vista fotografico, incluso il comparto video. Anche gli utenti meno esperti potranno sfruttare la semplicità dell’interfaccia e con un semplice “punta e clicca” potranno ottenere foto di altissima qualità.

Grazie all’intelligenza artificiale ancora più evoluta l’utente potrà dedicarsi alla ricerca del soggetto da fotografare, lasciando che sia lo smartphone a catturare l’attimo in maniera impeccabile. È possibile, ad esempio, registrare video in 8K e catturare singoli fotogrammi durante la riproduzione, grazie alla funzione Video Snap, per avere i momenti migliori impressi nella memoria.

La funzione Director’s View permette di cambiare la lente utilizzata per la ripresa in qualsiasi momento, Vlogger View cattura un video dalla fotocamera posteriore e da quella anteriore, per immortalare le reazioni di chi sta registrando, mentre Live Thumbnails permette di avere un’anteprima delle riprese da varie lenti, scegliendo quella più adatta al momento, e Single Take sfrutta maggiormente l’AI per offrire nuove funzioni, come la moviola dinamica.

Migliora ulteriormente la modalità ritratto, con un’analisi 3D ancora più accurata che permette di gestire in modo preciso la profondità delle foto con una illuminazione virtuale e una migliore gestione delle luci per ritratti realistici. Cresce anche Space Zoom che consente di ottenere immagini definite e stabili anche a grandi distanze, grazie a Zoom Lock che blocca l’immagine consentendo di avere un risultato perfettamente a fuoco anche con valori elevati di zoom.

Che si tratti di una foto alla luna o di uno scatto rubato in natura, con una grande distanza rispetto ai soggetti per non disturbarli, Samsung promette foto di qualità mai vista in precedenza.

SmartThings Find, tecnologia rilasciata da poco, semplifica la localizzazione dei propri dispositivi, sfruttando il Bluetooth LE e la tecnologia UWB, applicabile agli smartphone ma anche ad altri accessori, come le cuffie. Grazie a Galaxy SmartTag, annunciato insieme agli smartphone, sarà possibile tracciare anche i propri oggetti non connessi, come le chiavi, una borsa, o il proprio cane.

La funzione arriverà a breve come aggiornamento dell’app SmartThing sugli smartphone e tablet Galaxy con Android 8.0 e successivi e la funzione sarà accessibile dalla home page dell’app.

Intelligent Battery porta l’intelligenza artificiale nella gestione della batteria, adattandosi alle abitudini dell’utente, per essere certi di arrivare sempre a sera anche nelle giornate maggiormente impegnative.

Da segnalare, sul fronte sicurezza, la presenza di un nuovo lettore di impronte digitali sotto al display, con una superficie 1,7 volte più grande rispetto alla generazione precedente, che permette di velocizzare il riconoscimento aumentando nel contempo la precisione. Interessante anche Private Share, che permette di stabilire chi può vedere i contenuti condivisi e per quanto tempo, con la possibilità di rimuovere i metadati dalle foto per una privacy ancora più accurata.

Funzioni esclusive di Samsung Galaxy S21 Ultra

Come ampiamente anticipato nei mesi scorsi, sarà Galaxy S21 Ultra la punta di diamante della serie, con numerose novità e funzioni esclusive dedicate a chi vuole il meglio del meglio della tecnologia, senza compromessi. Si parte dalla fotocamera posteriore, con un nuovo sensore da 108 megapixel, in grado di catturare le immagini con una gamma dinamica più ampia e con colori più vividi rispetto alle soluzioni viste finora.

È presente una modalità RAW a 12 bit ed è possibile registrare video in 4K a 60 frame al secondo utilizzando tutti e quattro i sensori in maniera continua. Il nuovo Space Zoom a 100x è gestito dal primo sistema Dual-tele di Samsung, composto da uno zoom ottico 3x e uno zoom ottico 10x, in grado di catturare scatti alla massima definizione e con la massima chiarezza,

Sarà il sistema a cambiare la lente a seconda delle necessità, il tutto in maniera fluida e trasparente all’utente. La tecnologia Nona-binning (che unisce nove pixel per creare immagini da 12 megapixel) permette di catturare immagini luminose anche in ambienti scuri, con una modalità notte ulteriormente migliorata e capace di realizzare scatti mai visti in precedenza su uno smartphone Samsung.

Samsung Galaxy S21 Ultra può inoltre contare su un display in grado di variare automaticamente la frequenza di refresh da 10 a 120 Hz, garantendo una fluidità perfetta in ogni situazione oltre a immagini più luminose, con un maggiore contrasto e con colori più vividi. La luminosità raggiunge i 1.500 nit per una perfetta visibilità anche sotto la luce del sole.

La novità più attesa è però la S Pen, che potrà essere trasportata insieme allo smartphone grazie a un case dedicato. È possibile riprendere le funzioni già viste sulla serie Galaxy Note grazie alla presenza di un digitalizzatore Wacom sul display, per un dispositivo davvero completo sotto ogni punto di vista. È possibile acquistare separatamente la S Pen o utilizzare quella di un Galaxy Note o Galaxy Tab.

Galaxy S21 Ultra, insieme a Galaxy S21+, potrà inoltre sostituire molto presto le chiavi dell’auto grazie alla funzione Ultra WideBand e aprire l’auto senza toccare alcun dispositivo. Migliora anche l’esperienza di Android Auto, con la possibilità di controllare i dispositivi SmartThings anche dall’auto, per aprire il cancello dall’auto o accendere la luce del vialetto.

Il nuovo top di gamma è anche il primo a utilizzare la connettività HyperFast WiFi 6E, che offre una maggiore larghezza banda e una stabilità del segnale mai vista in precedenza.

Prezzi e disponibilità della serie Samsung Galaxy S21

Veniamo ora alla disponibilità dei tre smartphone, disponibili in varie colorazioni. I preordini sono aperti già da oggi con la disponibilità effettiva fissata per il 22 gennaio.

Samsung Galaxy S21 sarà disponibile nelle colorazioni Phantom Gray, Phantom White, Phantom Violet e Phantom Pink. per Samsung Galaxy S21+ invece la scelta è tra Phantom Silver, Phantom Black e Phantom Violet mentre Samsung Galaxy S21 Ultra potrà essere acquistato solo nelle colorazioni Phantom Silver e Phantom Black.

Ecco i prezzi per il mercato italiano dei vari modelli e dei rispettivi tagli di memoria:

Samsung Galaxy S21 8-128 GB a 879 euro

Samsung Galaxy S21 8-256 GB a 929 euro

Samsung Galaxy S21+ 8-128 GB a 1.079 euro

Samsung Galaxy S21+ 8-256 GB a 1.129 euro

Samsung Galaxy S21 Ultra 12-128 GB a 1.279 euro

Samsung Galaxy S21 Ultra 12-256 GB a 1.329 euro

Samsung Galaxy S21 Ultra 16-512 GB a 1.459 euro

Acquistando Galaxy S21 e S21+ in preordine dal 14 al 28 gennaio, e registrandovi su Samsung Members, riceverete in regalo le Galaxy Buds Live (valore commerciale di 169 euro) e uno SmartTag (calore commerciale di 34,90 euro). Per chi invece preordina un Samsung Galaxy S21 ultra in omaggio le nuove Galaxy Buds Pro del valore di 229 euro e uno Smart Tag.

Dal 14 al 28 gennaio torna la formula Trade-In che permette di ottenere fino a 409 euro di valutazione sull’usato, con un voucher da 100 euro da utilizzare subito.

Promozioni e pre-ordini sono disponibili sul sito ufficiale Sasmung.