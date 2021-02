In questi minuti Google ha deciso di prendersi la scena rilasciando senza preavviso la prima Developer Preview di Android 12 e questa volta ha deciso di non lasciare indietro neppure il sistema operativo per smart TV: anche la prima preview di Android TV 12 è già disponibile.

Dopo un lungo periodo trascorso in secondo piano, Android TV sta finalmente guadagnando una maggiore importanza agli occhi di Google, che dopo averne ridisegnato la UI, ha deciso di dare una bella accelerata anche sul fronte dei major update.

La prima preview di Android TV 12 debutta dunque accanto alla nuova versione del robottino verde per smartphone e tablet e porta con sé la nuova esperienza d’uso Google TV che abbiamo imparato a conoscere e apprezzare sulla nuova Chromecast con Google TV.

Questo cambiamento, per quanto importante, era ovviamente già previsto, dal momento che il colosso di Mountain View aveva già confermato in precedenza che a partire dal 2022 tutti i nuovi dispositivi Android TV sarebbero dovuti arrivare sul mercato già con l’interfaccia Google TV al posto della classica Android TV. In funzione di ciò, l’ADT-3, device di sviluppo di Android TV, con questo update si sta aggiornando a sua volta alla nuova UI.

Purtroppo allo stato attuale non è ben chiaro che cosa ci sia di nuovo in Android TV/Google TV con Android 12. D’altronde la stessa Big G non ha messo in evidenza alcuna novità specifica per le TV. Si può presumere che la maggior parte dei cambiamenti sia sotto il cofano (HEVC, AVIF, audio multi-channel e quant’altro).

Il dato più interessante di quest’aggiornamento rimane quello relativo alle tempistiche di rilascio: mentre negli anni scorsi i major update per Android TV arrivavano con mesi (se non addirittura anni) di ritardo rispetto all’OS per smartphone e tablet, stavolta il delay è stato azzerato. L’esempio di Android TV 11 è lampante: l’annuncio era arrivato a settembre 2020, praticamente insieme al rilascio della versione stabile di Android 11, ma del roll out ancora non c’è traccia (se non per il citato ADT-3). Insomma, finalmente sembra in atto un cambiamento: Android TV può tornare protagonista.